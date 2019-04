Ser pillo sí paga/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



EL TIEMPO (11-4-2019) dice que un ‘zar’ del PAE compró su apartamento con el saqueo de la comida escolar. Solo fue condenado a tres años. Vale decir que ser pillo sí paga. ¡Ah!, y dentro de poco le dan casa por cárcel. Así, a disfrutar esta rata en la madriguera fruto del robo.



Si no se endurecen las penas, y obligando al reintegro total, con pérdida de la pensión en los trabajadores del Estado... ser pillo seguirá pagando, y continuará el desprestigio de la justicia y el Estado.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Anulan elección de Mockus

La anulación de la elección como senador de la república de Antanas Mockus, por decisión del Consejo de Estado, al haber contratado con el Estado estando impedido, genera un fortalecimiento del sistema de justicia, tan desacreditado y politizado en los últimos tiempos.



Se vislumbra un desenlace igual para Ángela Robledo, por transfuguismo electoral, demostrándoles a ella y al señor Petro que, por más alharacas que hagan y provoquen, no están por encima de la ley. Es un hecho que las causas de tales decisiones se contemplan en el estatuto anticorrupción, y, por más que se quiera solapar la cosa, los sancionados se deben tener como corruptos.



Ojalá que en esta suerte de decisiones judiciales, la JEP actúe con sindéresis y no obstruya el peso de la ley en el caso Santrich.

Ambrosio Talero Láscar

Bogotá

Fuera de lugar

La importancia de la ofensa se mide por la lucidez de quien la hace; por ello no debemos darles importancia a las declaraciones del señor Trump, quien normalmente vive en fuera de lugar.



Mientras en Colombia exponemos a nuestros militares intentando recuperar la ruta para eliminar los cultivos de amapola, que crecieron exponencialmente en los últimos ocho años, los consumidores del norte parecieran no tener límites para seguir ‘aspirando’. Nosotros ponemos los muertos; ellos, sus narices.



No nos sorprendamos si mañana, el señor Trump cambia de parecer; está en campaña para la reelección, y en ese proceso todo vale.

Mario Patino Morris

Según el impresentable presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora Colombia no solo exporta cocaína a su país, sino criminales y delincuentes. Vuelve a regañar al presidente Iván Duque como si fuera su hijo desobediente. Sabemos que Trump está en campaña, y su verborrea de micrófono apenas comienza. ¿A qué viene el director nacional de inteligencia gringo, Mike Pompeo, a un país que exporta criminales?

Duque aseguró, iracundo, que los problemas de Colombia se arreglan en Colombia. Al parecer, con el único país con el que no funciona es con Estados Unidos, porque siempre observamos un ‘borreguismo’ general, tanto en la diplomacia como en el mismo Gobierno, para defenderse contundentemente de las agresiones de Trump. ¿Hasta cuándo? Con Nicolás Maduro de vecino tenemos suficiente.

Helena Manrique Romero