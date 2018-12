Faltan más medidas/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Después del acuerdo económico que les permitirá a las universidades estatales aumentar los recursos para la educación superior en más de 4,5 billones de pesos en los próximos cuatro años, el Gobierno y el Congreso deben buscar otras medidas concretas que se hagan efectivas en pro de disminuir las desigualdades económicas del país y los problemas sociales y en materia de servicios. Por ejemplo, los hacinamientos carcelarios, donde, como en la canción de Celia Cruz, “no hay cama pa’ tanta gente”, mientras que en la justicia los procesos civiles, administrativos y penales son tremendamente demorados. Muchos colombianos deben mendigar los servicios de salud. Todo ello aparte de las pésimas condiciones laborales y de seguridad social en todos los aspectos, inseguridad ciudadana, alto desempleo. En materia de trabajo informal, el país también ocupa un lugar preocupante porque una población cercana al 50 por ciento en capacidad para trabajar se dedica a labores de rebusque.Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Se tala por doquier

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Saquean la Amazonia’ (20-12-2018), referente a la minería ilegal y la deforestación. Qué bueno que se señale este crimen contra la naturaleza, contra el pulmón del mundo. Y no solo es en la Amazonia, sino en gran parte del país. Es Chocó, donde la selva se derrumba todos los días ilegalmente; es en el altiplano mismo. Se tala aquí y allá, rugen las motosierras, y no hay autoridad ambiental que controle. Las CAR deberían multar severamente y obligar a reforestar, pues la ganadería extensiva sigue llegando a las quebradas y los ríos. Aquí faltan conciencia y autoridad.Dagoberto Castaño Paredes

Nostalgias navideñas

Señor Director:



Estos días de novena de aguinaldos resultan un tanto nostálgicos, pues uno se retrotrae a su infancia y entonces, mentalmente, aparecen sus padres vivos, sus familiares ausentes, sus amigos de infancia, los regalitos del Niño Dios, nuestra vieja casa, sus comilonas exquisitas y todo ese entorno primoroso donde nada nos apesadumbraba, vivíamos solamente el presente, ignorábamos de dónde salía el dinero de nuestros padres para cubrir los gastos y, en fin, la felicidad en su plenitud. Como aquel viejo tango de Gardel: “¿Te acordás, hermano? ¡Qué tiempos aquellos!...”.

¡Cómo es la vida de cambiante, Dios querido!Héctor Bruno Fernández Gómez

Bogotá

Un hombre de paz

Señor Director:



La historia reciente de Colombia dirá que un hombre al que le encantaba, como poeta, soñar despierto tuvo la noble intención de propagar como un virus el espíritu de paz, que a él lo tenía contagiado. Aunque a Belisario Betancur muchos lo recuerden como el presidente de las tragedias, el que puso a muchos a pintar palomas, o como el mejor ex que ha tenido el país, sembró la semilla y pudo ver hasta el final el fruto de sus deseos. En honor a él: que la paz nunca se extinga y brote para todos desde su tumba.Wadid de Jesús Arana Delgadillo