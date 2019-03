El SITP no para los domingos/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



De acuerdo con la carta del señor Carlos Piñeros acerca de que los buses del SITP no paran los domingos en la carrera 13 porque no están registrados en los paraderos. Espero que haya una respuesta. Uno ve que eso es desidia y falta de sentido común. Además, la muestra de por qué estos van desocupados, mientras que los del viejo transporte van llenos.



Desde el principio hicieron las cosas mal, al no mantener la tabla de recorridos, mientras la gente aprende las rutas. Y, sobre todo, no mantuvieron las del ahora llamado ‘provisional’.



Faltó también una campaña para llevar a la gente a los paraderos, pues el ciudadano está acostumbrado a que lo recojan donde saque la mano. Es cosa de cultura, que se debe enseñar y recalcar todos los días. Y hacer que la gente tenga sentido de pertenencia. ¿Ya estudiaron por qué miles de ciudadanos no se bajan de las busetas antiguas? Eso es deber de la Alcaldía.

Pedro Samuel Hernández

En Quito sí se pudo

SEÑOR DIRECTOR:



Hay que leerlo dos veces, porque uno duda que sea cierto. En Quito, la capital ecuatoriana, están inaugurando la primera línea del metro, la misma que empezaron a construir en el año 2016. Parece increíble que en tres años hayan sido capaces de concretar la obra vial.



En Bogotá llevamos más de cuatro décadas hablando del metro; hemos pagado millones de pesos en estudios, cada alcalde ha vendido en campaña la promesa de que esta vez sí será cierto.



Pero, no, seguimos sin verlo, y quizás no lo veremos nunca. Reitero, para creerlo hay que leer un par de veces la noticia sobre el metro de Quito.

Mario Patino Morris

Cada vez más colados

SEÑOR DIRECTOR:



Como usuario diario de TM en rutas largas y cambio de estaciones, estoy completamente de acuerdo con la calificación del servicio en el editorial de este jueves 21 ‘No hay derecho’. En vez de mejorar, desafortunadamente, el servicio se degrada. El número de colados aumenta ante los ojos impotentes de funcionarios del sistema y la ausencia de vigilancia policial.



En estaciones como Américas con carrera 53, por las tardes, después de las 5, los grupos de sonrientes colados llegan a ser de 10 a 14 personas de una sola vez.

Ojalá las entidades distritales tomen cartas en el asunto.

Luis Guillermo Torres

La Corte actuó al derecho

SEÑOR DIRECTOR:



Contra el querer de cierta opinión que le negaba al presidente Duque una de sus facultades claves, como es aquella de hacerles objeciones a las leyes aprobadas en el Congreso, la Corte Constitucional tuvo el cuidado de no seguir semejante criterio, que lo que hacía era volver trizas los pesos y contrapesos de Montesquieu. En buena y perfecta hora entrará el Congreso. La Corte Constitucional, con su jurisprudencia, le da fuerza y vitalidad al pensamiento del Presidente: buscar el acuerdo nacional en el Poder Legislativo, pues allí están representadas todas las fuerzas políticas de la nación.

Rogelio Vallejo Obando