Señor Director:



Esta época navideña debe ser de afecto, de reconciliación, inclusive. Este país necesita que sus ciudadanos, aun con los miles de problemas que hay, seamos positivos y generosos, pero sobre todo buenas personas, honestos. Además de prudentes, en todo sentido.

Hoy quisiera que nadie queme niños con pólvora, que es un drama para siempre; que nadie maneje después de haber tomado licor, que no haya riñas, que en todos los hogares se respete a la mujer, que ni un solo niño sea agredido ni abusado. Esa es la paz. Y es un sueño que parece difícil después de todo lo que vemos a diario, pero ¿qué tal si todos buscamos darnos el regalo del respeto? Las redes sociales pueden ayudar. Que el Niño Dios nos ayude.



Lucila González de M.

Bogotá

Hacer alcanzar el mínimo

Señor Director:



El salario mínimo de 828.116 pesos alcanza si en el hogar hay dos personas que laboran con este sueldo, pero sabiendo financiar todos los gastos que requiere una familia de cuatro personas. Por ejemplo, si comparten el pago del arriendo, y el mercado de plaza, de tienda, los servicios públicos y el estudio de los hijos. Pero si en el hogar solo labora una persona, no alcanza, y van a vivir con muy poca calidad de vida. Hay amas de casa que no ganan sueldo pero se dedican en su casa a hacer empanadas, cortes de cabello, pinturas, obras de arte, reemplazos, etc., y además saben hacer compras solamente de lo que en verdad se necesita. En conclusión: todos los miembros del hogar deben pensar en trabajar en lo que esté a su alcance, así se gane poquito, pero ayuda muchísimo.



Este mínimo es una realidad, y corresponde ser juiciosos, ordenados para hacerlo alcanzar.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Esperanza en los colombianos

Señor Director:



En muchos aspectos de la vida colombiana nos sonrojamos con el mal manejo que le hemos dado al legado que nos dejó Bolívar, sin mencionar la pérdida de la mitad del territorio, después de 200 años de independencia, la que celebraremos en el 2019. Colombia será un mejor país no por sus gobernantes, sí por sus ciudadanos, quienes, gracias a las redes sociales, hoy han tomado conciencia de su papel real frente a los problemas de la nación. Así todos llegaremos al nuevo año llenos de esperanza, con fe en el futuro y seguros de que seremos nosotros quienes construiremos la nueva patria. Una feliz Navidad.



Luis Manuel Rivas Parra

No miden con el mismo rasero

Señor Director:



Se asume que las razones que tuvo el Gobierno para sacar del país al asesor venezolano Carlos Pino García tienen fundamento y están relacionadas con la seguridad del Estado. Y, sobre el mismo asunto, se entiende el rechazo de la izquierda colombiana en cabeza del señor Petro, teniendo en cuenta que la cónyuge del señor Pino forma parte de las huestes petristas. Lo curioso es que los dirigentes de la izquierda que cuestionan la decisión del gobierno guardaron silencio hace unos años, cuando Maduro estigmatizó y expulsó a cientos de colombianos de Venezuela.



Mario Patino Morris

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com