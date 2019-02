El pico y placa no basta

Señor Director:



La contaminación en Bogotá es gravísima, y la medida de pico y placa los sábados y domingos era de haberse tomado con anterioridad. Pero ella sola no basta. Por las principales avenidas de Bogotá pasan vehículos de carga con más de 20 años de uso esparciendo humo ante la mirada indiferente de nuestras autoridades de tránsito, que no los detienen e inmovilizan.

Todos los buses del SITP usan gasolina o diésel contaminante, y, en vez de ayudar a combatirlo, la administración Peñalosa compró nuevos buses ¡con diésel¡ ¡Por Dios! Las autoridades distritales tienen las herramientas jurídicas para chatarrizar carros particulares y públicos con más de 20 años de uso. Ponerlas en práctica es lo que se necesita. Los CAD deben ser visitados y monitoreados por la Secretaría de Ambiente para verificar el cumplimiento estricto de la función que les ha sido encomendada. Ecopetrol también debe contribuir a que la pureza del aceite y la gasolina sea de entre el 95 y 100 % y no del 80 %, como ahora lo distribuye. Comprar vehículos eléctricos o de gas acompañados de medidas que lo incentiven como rebaja de impuestos y de peajes, sitios de recarga y parqueaderos demarcados, como en París, Nueva York, Montreal, etc., ayudaría a bajar la contaminación. No hacen falta normas, lo que falta es decisión para hacerlas cumplir.



Fredi Becerra Mosquera



Como propietario de automóvil particular, aplaudo el pico y placa por motivos de movilidad. Pero, dado que estos vehículos son responsables de un insignificante porcentaje de contaminación, es desproporcionado el aumento de días y horas de pico y placa por razones ambientales, frente a los perjuicios, en especial los ocasionados al comercio, principal factor de nuestra recuperación económica. En cambio, se deberían extremar las medidas relacionadas con buses y camiones diésel, que son los principales responsables de la emergencia ambiental.



Pedro P. Polo Verano

Del arte al vandalismo

Hasta cuándo tendremos que soportar la mala educación y, por qué no decirlo, el vandalismo de los grafiteros. ¿Acaso no les fijaron zonas y espacios donde reflejar sus ideas? Imposible que las autoridades se dejen ganar de unos pocos. ¡“No confundir el arte con el vandalismo”! ¡Cómo hace de falta la cátedra de cívica y urbanidad en escuelas, colegios y universidades!



Édgar Fernández Riveros

