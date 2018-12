El Ministerio de la Ciencia

Señor Director:



El mejor aguinaldo que la comunidad académica y la sociedad en general han recibido a la fecha ha sido la noticia de la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Finalmente se entendió que la investigación es la mejor inversión, como nos lo muestran varios países desarrollados.

Es urgente que este Ministerio se encargue de estimular, apoyar e incentivar las innovaciones científicas; la aprobación y el seguimiento de las patentes, el control en la producción de alimentos; seguimiento y regulación de insumos en el control de plagas y enfermedades, además de la creación de estrategias parta preservar el planeta. Necesariamente tendrá que articular instituciones afines, como Colciencias, el Invima, el ICA y otras que andan como ruedas sueltas. No podrá dejarse contaminar de la politiquería y sus vicios burocráticos.



Gerardo Dussán D.

Otro dolor de cabeza

Señor Director:



La Secretaría de Movilidad emite una circular en el sentido de organizar el tráfico de las patinetas en la ciudad. Este es un nuevo actor vial con el que tendrán que ‘luchar’ los peatones, igual que deben hacerlo a diario con las bicicletas que se movilizan a su antojo por todas partes y sin control.



Evidentemente, será otro dolor de cabeza para Bogotá y no una solución de los problemas de movilidad. Lo único cierto es que a nadie interesan los peatones ni mucho menos los andenes, que se utilizan como un anexo de las calzadas, tanto para ciclas como para motos.



Ahora deberán esquivar esta nueva moda, este moderno juguete.



Dalia Valero

Ceñidos a la diplomacia

Señor Director:



Lástima que el régimen de Maduro no entienda de diplomacia, que no vea que aquí son atendidos, con grande esfuerzo, los venezolanos que han tenido que emigrar porque allá hay hambre, no hay futuro ni garantías democráticas. Parece que a él solo le interesa eternizarse en el poder y buscar desestabilizarnos. Permita Dios que pronto cese la horrible noche para ese pueblo querido. Y no nos dejemos provocar, siempre ceñidos a la alta diplomacia.



Lucila González de M.

Declaraciones ofensivas

Señor Director:



Ante las torpes y ofensivas declaraciones de un ‘directivo’ del fútbol colombiano respecto al fútbol femenino, que para él, es un nido de lesbianas y borrachas, uno no sabe qué opinar y sentir fuera de lástima por el misógino y darle la razón a Einstein: “Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, del primero no estoy seguro”.



Ilse Bartels L.

