¿Dónde vivir?/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Contaminación mortal’ (26-01-19). Vivir hoy en las grandes ciudades es saber que tendrá uno menos años de vida saludable. Pero, desgraciadamente, es en estas urbes donde hay más oportunidad de trabajo y de educación para los hijos. Es decir, se cambia vida por esperanza. Por eso, los alcaldes, sin distingos políticos, deben desarrollar programas que tengan continuidad en cada administración de combate a la polución. Que cada día el transporte sea de energías más limpias. Al menos de gas. Que las fábricas salgan de zonas residenciales. Y que no circulen por las calles verdaderas chimeneas. Que las revisiones de gases sean rigurosas.

Claro que en el campo, las aguas no son tratadas, especialmente porque los pillos se han robado los dineros para los acueductos. Entonces, ¿dónde vivir?

Ángel María Aguilar

La presión a Maduro

Señor Director:



El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista para EL TIEMPO, dice que el desenlace político, o sea, la entrega del poder por parte de Nicolás Maduro depende de los militares. Ojalá muchos de ellos consideren y entiendan que está primero su pueblo, la gente más sencilla que pasa por una dura situación, y su país, que las momentáneas gabelas económicas que hoy tienen. Y depende, en mucho, de que la comunidad internacional siga presionando: Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina. Qué pena que México no se una a la causa. Esa presión llevará a que Maduro no duerma tranquilo, que no tenga margen de maniobra. Colombia tiene que seguir firme. Es urgente un cambio de mando en Venezuela, más democrático, más humano, y que no les dé protección a los terroristas que están matando a nuestros cadetes y siguen secuestrando gente, especialmente en zonas de la extensa frontera con Venezuela.Pedro Samuel Hernández

* * * *

Señor Director:



El Gobierno colombiano debe preocuparse por la atención de los millones de venezolanos que han llegado al país huyendo del gobierno dictatorial de Maduro. Es triste verlos en todo lado pidiendo limosnas, con bebés en brazos, vendiendo o canjeando bolívares, etc. Los hay legales o ilegales por todas partes, explotados por algunos empresarios colombianos, en ciudades y campos, sin control laboral estatal alguno. Quisiera saber qué ha hecho nuestro gobierno para controlar y resolver esta situación aquí de los millones de migrantes. Esto ya se está convirtiendo en todo un problema nacional sin respuesta alguna.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Escribir sobre la tala

Señor Director:



En medio de la actualidad con temas de corrupción, desigualdad, crisis de la clase política o la lucha centenaria por la tierra, cada uno de los más importantes columnistas y editoriales deberían dedicar, por una vez, su espacio a pedir que se estructure una política pública seria para amainar la tala indiscriminada. Y es porque en 30 años no vamos a tener Amazonia ni Orinoquia, chao animales, adiós agua, y a nadie le importa. Ese es mi pedido.

Karib Gómez Zapata