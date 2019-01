Dolor de patria

Señor Director:



Cuánto duele el atentado terrorista perpetrado por el Eln contra jóvenes e indefensos policías, cometido en la escuela de formación de nuestra querida Policía Nacional. Nunca se podrán reparar esas vidas, y nunca se amainará el dolor en sus familias, que vieron truncar esas ilusiones futuras al servicio de Dios y la patria.

Es hora de que Colombia entera se levante en contra de los terroristas y los delincuentes. No es necesario para esto la justicia por mano propia, es solo que se tenga el coraje de denunciar y, por parte de la justicia, de investigar y castigar. Tenemos que rodear a nuestro Presidente y a nuestras Fuerzas Armadas, instituidas para la defensa nacional y de la vida, bienes y honra de los ciudadanos. Ya no más tratar de demostrar que los malos son buenos y lo contrario. Es hora de que reinen la Constitución y la ley. A los hombres y mujeres de nuestra Policía, una voz de aliento para que sigan cumpliendo con su deber. Colombia entera se lo seguirá agradeciendo.



Ricardo García



* * * *



Señor Director:



Me permito expresar mi más profundo sentimiento de solidaridad y condolencia por el infame atentado criminal contra nuestra Policía Nacional y el pueblo de Colombia, que dejó una estela de sangre y dolor en la Escuela de Cadetes General Santander.



Semejante acto de salvajismo contra una de las sagradas instituciones que hacen honor, defienden y se consagran a la patria merece el repudio de la nación entera y de la comunidad internacional. Para todos los miembros de la Policía Nacional, y específicamente para todas las familias, víctimas inocentes de esta inexplicable tragedia, mi voz de aliento y condolencia, que hace eco del llanto de la patria, hoy adolorida.



General (r) Fernando González Muñoz

Frenar la accidentalidad

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Freno a tantas muertes’ (17-1-2019). Impresiona la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Cada año se pierden preciosas vidas –todas los son– de personas productivas, en especial jóvenes. En muchos casos por imprudencias, estado de embriaguez al manejar, alta velocidad o adelantar en curva.



Esto es falta de disciplina y autoridad suficiente. Falta de conciencia del peligro. En los pueblos, casi nadie usa el cinturón de seguridad. O, a veces, para engañar a la policía, los conductores apenas se lo pasan por sobre el hombro. No saben que los que se engañan son ellos mismos. Muchos accidentes también se deben a fallas mecánicas o a falta de señalización en las vías. Ya que comienza un periodo legislativo, deben los representantes del pueblo legislar sobre esta materia. Aunque lo principal es hacer cumplir las normas. Pero ¿hay suficientes medios, suficiente policía vial?



José Francisco Piñeres

