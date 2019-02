Directores de prisión, a prisión

Señor Director:



La corrupción permea todo donde se mueva el dinero. Los ahora exdirectores de las cárceles La Picota, el mayor Luis Fernando Perdomo, preso en esta misma desde septiembre del 2018, y César Augusto Ceballos, de La Modelo en Bogotá, capturado el 30 de enero del 2019 por corrupto, según la Fiscalía, no deberían obtener beneficios de ley. Perdomo fue capturado en flagrancia cuando recibía 20 millones de pesos para no permitir la extradición de un preso. Ceballos, según la Fiscalía, cobraba por prebendas en los patios a presos de ‘primera’.

No es un secreto la entrada de armas, drogas, dinero y prostitutas con la anuencia de las autoridades carcelarias. Ya caerán en otras prisiones del país. Deberían resucitar la otrora cárcel Gorgona para estos exdirectores y los que faltan, a fin de que purguen sus condenas allí. Mientras tanto, el hacinamiento carcelario no da más, al igual que en las unidades de reacción inmediata (URI). Los presos tienen derechos humanos fundamentales, y el maltrato es evidente, en alimentación, salud y programas de rehabilitación que brillan por su ausencia.



Helena Manrique Romero



Señor Director:



Sobre su editorial dominical, ‘El futuro de las cárceles’, lo primero es construir nuevas, buenas y seguras, con miras a la resocialización. Y que el Inpec sea reemplazado. Que haya una oficina de asuntos internos rigurosa. Que los directores tengan hojas de vida limpias, mujeres entre ellos. Lo que se vive en las cárceles es gravísimo e inhumano. Y que el escándalo no sea flor de un día.



Luis Alberto Velandia

Bogotá

Dos hechos positivos

Señor Director:



Dos hechos positivos relevantes: 1) El récord de las remesas (6.365 millones de dólares) en el 2018, que en Colombia llevan 3 años seguidos con máximos históricos (EL TIEMPO 29-1-2019), y que demuestran que a nuestros compatriotas en el exterior, sobre todo en EE. UU. (2.137,60 millones de dólares), les está yendo mejor, y con acceso a trabajo mayor, calificado y mejor remunerado. 2) La firme decisión de EE. UU. de desconocer el gobierno de Maduro, por ilegítimo, y reconocer a Guaidó como presidente encargado, generando reacción en cadena de apoyo de muchos otros países y organizaciones internacionales en favor de la liberación del pueblo venezolano del oprobioso régimen socialista bolivariano del siglo XXI, que lo sumió en la miseria, el hambre y la opresión, y acabó con la riqueza y el aparato productivo de esa nación. Ambos hechos favorecen a nuestro país y demuestran que Trump no es tan truhan como muchos hacen creer.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Las cuentas de la dictadura

Señor Director:



Entre las misiones que tendría un gobierno de transición en Venezuela para restaurar la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de sus compatriotas, estaría crear una oficina ultrasecreta para que banqueros del mundo, a través del anonimato, informen de las cuentas, sociedades y demás figuras que dirigentes, militares y demás allegados al gobierno de Maduro tienen en su haber, producto del saqueo de los recursos del país vecino, y poder así recuperar en parte esos dineros en bien del pueblo venezolano.



Francisco Javier Cajiao G.

