Corrupción penitenciaria

Señor Director:



Tal vez, a la gente del común, aquella que cumple acertadamente con sus deberes ciudadanos de acuerdo con la Constitución y la ley, ya no nos asombre que hayan detenido a un director de la cárcel por corrupción en el desempeño de su cargo, comoquiera que a los reclusos, antes que darles el tratamiento de rehabilitación que dispone la ley, se los incita y se los auspicia a ‘graduarse’ en todas las áreas del delito como verdaderos delincuentes.

No se entiende por qué, habiendo tanta corrupción que viene de la exacción de los dineros públicos y a sabiendas de ello, no se destinan unos rubros para la construcción de unos penales que eviten el hacinamiento, y, por ende, no se dé oportunidad a quienes dirigen esas prisiones para que, abusando de sus funciones, se enriquezcan ilícitamente.



Roberto Plata Torres

Bogotá

No olvidar a las familias

Señor Director:



Muchos colombianos han protestado, con razón, por el absurdo atentado del Eln contra la Escuela General Santander, pero ha faltado algo: qué se va a hacer por las familias de las 21 víctimas, la mayoría de ellas de escasos recursos económicos. ¿No sería lo lógico hacer algo, como conceder unas becas a las familias, conseguirles vivienda propia o bautizar unidades de la policía con nombre de los mártires? Ahí les dejo la idea, para que las muertes no sean flor de un día.



Guillermo Pérez T.

El legado de Gaitán

Señor Director:



El legado de Fernando Gaitán se define con una sola palabra: autenticidad. Solo basta admirar el personaje casi mítico de Betty la fea, por los siglos de los siglos. Esta mujer, en la telenovela, resultó ser literalmente la villana del drama que se vio en más de 190 países. Esta muchareja se adueñó de la empresa Ecomoda y del amor de uno de los dueños, logrando despedir a su más inmediata rival para lograr el amor de don Armando, además de otros prospectos. Claro, sin llegar a quemarles los rostros o cercenarles las cabezas al mejor estilo de las sultanas de 'El sultán'.



Fernando Cortés Quintero

Un vecino ruidoso

Señor Director:



No hay nada más desesperante que un mal vecino ruidoso y peligroso. El megalómano presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no halla qué hacer en su desespero y está que casa una pelea militar contra Colombia. Bocón, afirmó en días pasados: “Colombia lo único que puede donar es cocaína”. Sí, señor Maduro, la misma que se ha traficado desde su país hacia Europa durante muchos años con su anuencia. Pobre Venezuela: cada día más inflación, hambre, miseria, pero, sobre todo, más dictadura, encabezada por una cúpula de locos sin tregua ni medida.



Helena Manrique Romero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co