¿Coincidencia?

Simultáneamente, el lunes santo 15 de abril de 2019, cuando en París ardía la catedral de Notre-Dame, en Jerusalén lo hacía la mezquita Al-Aqsa. Símbolos de la cristiandad y el islamismo. Más allá de la fe religiosa está la importancia arquitectónica, pictórica, poética, literaria e histórica.

Es lo mismo si ocurriera algo similar en el santuario de Monserrate, en Bogotá. El turismo religioso es uno de los que más dinero dejan en el mundo, sobre todo en Semana Santa, independientemente del credo del visitante. El arte religioso, ya sea creado en piedra, madera, pintura, escultura, diseño, música, siempre será arte, y por tal razón cuando estos hechos suceden, jamás se recuperará para la historia su originalidad creativa. Lo más importante: no hubo pérdidas humanas. Cristo y Mahoma ayudarán a la restauración.



Helena Manrique Romero

‘Capital de la bici’

Muy bien por el apoyo al uso de la bici, pero no es aceptable que: 1) Los ciclistas no respeten las normas mínimas de seguridad –por ejemplo, transitar sin ninguna señal reflectiva en las noches o andando en contravía a toda hora–. 2) En vez de construir ciclovías nuevas, la Administración Distrital siga quitándoles espacio a las ya congestionadas vías existentes en la capital.



Gabriel Sánchez-Sierra

Los contenedores

Se está tratando de imponer en Bogotá el uso de contenedores de basuras de una manera improvisada y caótica. El sistema funciona bien en ciudades en donde la infraestructura es adecuada: cada agrupación residencial tiene su patio trasero, en el cual se ubican estos elementos. Ya se están generando problemas, pues nadie quiere tener un contenedor frente a su vivienda. Si el sistema de recolección de basuras estaba funcionando relativamente bien, ¿para qué dañarlo?



Luis Hernando Alfonso Castillo

Centenario de Chavela Vargas

‘La llorona’ es una canción tradicional que con ‘Adelita’ y ‘La cucaracha’ fueron las voces de la pasada Revolución mexicana, originada en el istmo de Tehuantepec, revivida por la voz de la célebre cantante mexicana nacida en Costa Rica María Isabel Anita de Jesús Carmen Lizano, conocida artísticamente como Chavela Vargas.



Nació en San Joaquín de Vélez, Heredia (Costa Rica), el 17 de abril de 1919. A los 17 se radicó en Ciudad de México y a los pocos años de una amistad con su admirado José Alfredo Jiménez se lanzó al estrellato y dio más impulso a la música ranchera grabando ‘Paloma negra’, de Tomás Méndez, pero también ‘Piensa en mí’, bolero de Agustín Lara.



Chavela Vargas revivió a ‘La llorona’ y quizás esta es la canción que más la identifica y la que hemos escogido para celebrar su centenario como una de las grandes exponentes de la música mexicana. No la olvidemos.



José Portaccio Fontalvo

