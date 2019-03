Buses del SITP que no paran/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Resulta fácil probar cómo el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) practica hoy una programación contraria al servicio eficiente y rentable de los otrora incómodos y viejos buses, busetas y microbuses. Basta, por ejemplo, que cualquier ciudadano espere sobre la carrera 13 en Chapinero, un domingo por la mañana, la ruta a Germania: pueden pasar 5, 6, 7 vehículos a Metrovivienda, el 98 % desocupados, y de tres escasos a Germania, si acaso uno se detiene en algún paradero.

Como ese día la carrera 7.ª se destina a ciclovía, sus rutas hacia el sur toman la 13, pero los conductores no se sienten obligados a parar porque no están registrados en los paraderos. Igual ocurre con la mayoría de las rutas. No hay dolientes, cuando debieran recoger pasajeros (los de la 7.ª se bajan en vano a la 13) en todos los paraderos que encuentren. Desidia, ineptitud: despacho de vehículos que no consulta la demanda, y conductores desentendidos de parte sustantiva de su responsabilidad. Sobra preguntar por qué las empresas se quiebran, cuando no importan el gasto, el desgaste ni el ingreso.

Carlos Piñeros

Educar en respeto a la vida

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial 'La guerra silenciosa' (18-3-2019). Los colombianos nos matamos entre nosotros por muchos motivos. Los principales criminales son las bandas en el negocio de la coca, el Eln, las disidencias de las Farc... Pero hay muchas muertes por intolerancia y riñas de borrachos. Se necesitan justicia, presencia del Estado, educación en el respeto al otro y a sus derechos. Las escuelas del crimen que fundaron los paramilitares hicieron mucho daño. Eduquen en civismo y tolerancia. Y combatan el narcotráfico con todas las herramientas.

Lucila González de M.

Mujeres valerosas

Lucila González de M.

Mujeres valerosas

SEÑOR DIRECTOR:



Un premio bien otorgado fue el de la Mujer Cafam a Ludirlena Pérez, mujer extraordinaria que padeció la crueldad de la violencia. Ella se sobrepuso y con su fundación, Gestionando Paz, ha luchado por ella y su pueblo apoyando a miles de personas. Hoy vale apreciar el desempeño valioso de las mujeres campesinas, indígenas y negras que luchan desde los confines de la patria por sacar a sus hijos adelante, y muchas veces hasta con abandono infame de sus compañeros o sufriendo la presión laboral de terratenientes, la macabra de caudillos violentos que han ocupado los espacios cedidos por el Estado, que no demuestra interés por estas poblaciones vulnerables.

Fidel Vanegas Cantor

Que miembros de FF. AA. viajen gratis

Fidel Vanegas Cantor

Que miembros de FF. AA. viajen gratis

SEÑOR DIRECTOR:



Sí, estoy de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía, en especial los de bajo rango, tengan pasaje gratuito en el transporte masivo de las ciudades; estarían identificados con una tarjeta magnética especial. Con el costo gratis del pasaje se incrementaría la seguridad en las estaciones y dentro de los articulados, ya que un delincuente lo pensaría antes de cometer algún acto ilegal. Las cifras de acoso quizás se disminuirían en un 100 por ciento.

Fernando Cortés Quintero

Fernando Cortés Quintero