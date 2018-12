Belisario y la paz

Señor Director:



Le falló la memoria al expresidente Belisario Betancur (q. e. p. d.) cuando dijo en la entrevista con María Isabel Rueda que yo había sido opositor al proceso de paz de su gobierno. No solo formé parte de la primera Comisión de Diálogo con el Epl y el M-19 que él nombró, sino que escribí no menos de 20 columnas apoyando ese proceso, en contra de los numerosos “enemigos agazapados de la paz” de la época.

Lo que sí le critiqué en más de una ocasión fue no haber vinculado desde un comienzo a los militares. Esta costosa omisión fue reconocida luego por el propio Belisario, un hombre honesto e íntegro, cuya reciente desaparición lamentamos todos los colombianos amantes de la paz.



Enrique Santos Calderón

Bogotá

Sigue mínimo el salario

Señor Director:



El reciente aumento del salario en Colombia, como en años anteriores, continúa siendo mínimo. La situación se debe a que los voceros del sector empresarial y el Gobierno no aceptan que a mayor poder adquisitivo habrá más demanda y, por lo tanto, mayor economía de escala, que generará más crecimiento económico. Ejemplos, los países de la comunidad europea donde sí se puede hablar de una clase media que vive dignamente. En los países industrializados, Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra y Holanda, los trabajadores tienen salarios mínimos que superan los 1.500 euros, algo así como 5,5 millones de pesos, aproximadamente siete veces el mínimo mensual en Colombia. El nuevo salario quedó en 828.116, que representa un aumento del 6 %. El reajuste diario no alcanzará ni para pagar una bolsa de leche. La referida suma, para el año 2019, no corresponde a los desmesurados incrementos de los servicios públicos, la vivienda, la educación, el transporte, la canasta familiar y el impuesto predial. Lo peor es que no bastará con apretarse el cinturón



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Fe en los ciudadanos

Señor Director:



En muchos aspectos de la vida Colombiana nos sonrojamos con el mal manejo que le hemos dado al legado de Bolívar, sin mencionar la pérdida de la mitad del territorio, después de 200 años de independencia, que celebraremos en el 2019. Colombia será un mejor país, no por sus gobernantes, sino por sus ciudadanos, quienes, gracias a las redes sociales, han tomado conciencia de su papel frente a los problemas de la nación. Así todos llegaremos al nuevo año llenos de esperanzas, con fe en el futuro y seguros de que nosotros construiremos la nueva patria. Felices fiestas y un año 2019 lleno de alegrías y prosperidad.



Luis Manuel Rivas Parra

Seguros en las vías

Señor Director:



Quiero hacer un reconocimiento a la Policía por el despliegue en las carreteras. Ellos no tienen Navidad ni fiestas. Se siente uno acompañado. Hay miles, y desde el aire también nos vigilan. Gracias. Lo que toca es que acatemos todas sus recomendaciones y así reducimos los riesgos de accidentes, como, según las noticias, se está viendo.



Pedro Samuel Hernández

Bucaramanga

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com