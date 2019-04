Barranquilla y su aviación centenaria

Señor Director:



Junto con la celebración de los 206 años de haberse erigido en ciudad la capital de Atlántico, destaco el advenimiento, hace 100 años, de la aviación de correo, carga y pasajeros.



Un año después de finalizada la Primera Guerra Mundial, un grupo de empresarios colombianos y alemanes convienen en fundar una empresa de aviación registrada bajo la razón social de Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo (Scadta).

Ellos son Ernesto Cortissoz, presidente de la junta directiva, conformada por Jacobo A. Correa, Alberto Tietjen, Cristóbal J. Restrepo, Aristides Noguera, Rafael María Palacio, Stuart Hossie y Werner Kaemerer. Era el año de 1919.



Los primeros aparatos fueron hidroaviones monomotores metálicos del tipo ‘Junker’, que acuatizaban en el hidropuerto Veranillo, en el río Magdalena. El primer aviador fue el alemán Fritz Hammer, que tripuló las primeras rutas comerciales, y Jorge Correa, el primer barranquillero aviador. El primer avión bautizado ‘Colombia’ comenzó a volar en 1920. En 1921, Scadta construye el aeropuerto de Soledad.



Finalmente, Scadta, después de haberse consolidado con otra empresa, el Servicio Aéreo Colombiana (Saco), del empresario Ernesto Samper, llegó a su fin cuando en 1939, comenzando la II Guerra Mundial, un austríaco, socio mayor de Scadta, vendió todas sus acciones a la Panamerican Airways y así desapareció la empresa alemana, dando lugar a las Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca).



José Portaccio Fontalvo

Barranquilla

Vuelven los niños sicarios

Señor Director:



Las acciones delincuenciales regresan a los años 90, cuando utilizaban niños para volverlos asesinos a sangre fría, con ofrecimientos de una mejor calidad de vida y un casa propia para su mamá. Ese estudio lo realizó la Dijín, en los tiempos de Pablo Escobar. Lamentablemente, los niños más desamparados eran reclutados para prepararlos para que cometieran sus crímenes. Así asesinaron a policías, jueces, políticos y a sus enemigos en el negocio del narcotráfico. Ahora reaparece esta modalidad delincuencial. Se requiere un trabajo mancomunado de la sociedad para combatir estas bandas que se aprovechan de la vulnerabilidad y la condición social para reclutar y preparar niños como sicarios. Se necesita un rápido actuar de todas las autoridades para contrarrestar este accionar, que es preparado en detalle.



Joaquín Correa López

Las obras en Cedritos

Señor Director:



En Cedritos, uno de los mejores ‘vivideros’ de Bogotá, el clamor por el arreglo de sus calles se convirtió en una oleada de obras que desconciertan. Han sido totalmente levantadas y reconstruidas calles que, a simple vista, requerían del tapado de huecos (calle 145, por ejemplo). En cambio, no han sido intervenidas vías completamente deterioradas, como la carrera 15. En la calle 142 se trazan señales de tránsito encima de los huecos y se les colocan sobre esos absurdos ‘policías’ (bultos de concreto) amarillos que solo generan trancones al angostar la vía en sus dos sentidos. ¿Habrá alguien que explique y responda por esto?



Ambrosio Talero Láscar

