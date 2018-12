Atención a los venezolanos/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Una vieja canción de Pablus Gallinazus adquiere vigencia al observar a diario en las carreteras a hombres y mujeres venezolanos que, sin rumbo fijo, deambulan con sus pies lacerados bajo el inclemente sol en busca de “una flor para mascar”. Me duele en el alma ver sufrir a esos seres humanos que por culpa de un régimen despótico han tenido que abandonar su patria y bienes para humillarse ante el resto del mundo. No es posible que nuestra sociedad y nuestro Estado continúen casi impasibles ante el sufrimiento de esas personas; deberá haber maneras de transportarlos gratuitamente, de ofrecerles alimento y atención médica. He visto en la carretera Central del Norte sencillas mujeres literalmente agotadas por el cansancio, en lamentables condiciones, sin que nadie las socorra. Es menester acudir a todos los medios para albergar dignamente esa migración.Héctor - Bruno Fernández Gómez

Me refiero a su editorial ‘El mapa del cri- men’. Más de 7.000 hombres en armas, desde guerrilla hasta bandas criminales, disidencias de las Farc o delincuencia común, son un gran peligro para la sociedad. Ahora debe venir más acción y mirar el motor que los impulsa. En su mayoría, el narcotráfico y la minería ilegal. Esos son los principales problemas. Hay que atacar los cultivos sin contemplaciones.

Inclusive, con las mismas máquinas decomisadas a la minería ilegal se podría arrancar la coca. Y hay que capturar a los cabecillas. Y, claro, atacar los problemas sociales. La tarea es descomunal, pero no da espera.José Francisco Piñeres

A pesar de las dificultades que está afrontando el Gobierno en el Congreso para sacar adelante las importantes reformas que necesita el país, el presidente Duque está dando pasos en la dirección correcta para acabar con el más corrupto y vergonzoso medio utilizado para lograr el favor del Legislativo, como es la ‘mermelada’. Esta heroica tarea es muy difícil, requiere fortaleza, constancia y apoyo de los colombianos que entienden la necesidad de un Congreso que legisle con base en argumentos, buscando el bienestar de todos.María Ángela Ferro

Vociferar, incluidos todos sus sinónimos, es la única expresión del dictador Maduro al referirse a Colombia; grita sobre complots contra su vida orquestados desde nuestra patria, pero no muestra una sola prueba; ruge ante la posible desbandada de misiones diplomáticas en su territorio al desconocer la legitimidad del gobierno que él dirige, y expresa que bien idos; también contra cualquier Estado que comente sobre la grave crisis económica y social que vive Venezuela, y calla sobre la cantidad de empresas cerradas, hospitales sin insumos y hambre de sus habitantes, pero de inmediato hace alarde del armamento que posee. Lo que corresponde es no dejarse provocar y esperar una pronta caída de ese régimen dictatorial, por el bien de los conciudadanos. Francisco Javier Cajiao G.