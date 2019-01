50 años del Instituto Barraquer/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Las primeras gafas de la Óptica Alemana y la primera visita al profesor José Ignacio Barraquer Moner no se hicieron esperar. De él recuerdo su ángel y la energía que transmitía con esa personalidad propia de los genios. En el tercer piso de su clínica, una vez me puse a leer la serie casi interminable de pergaminos y reconocimientos de todos los países en donde él había estado dictando conferencias y ayudando a la gente en dificultad. Lo interesante era constatar que estos países lo declaraban ciudadano emérito otorgándole la nacionalidad, circunstancia que aproveché para decirle, antes de que me examinara: –Doctor, ¿por qué usted no se va de Colombia?

–¿Y tú por qué me dices eso? –respon- dió. Le dije entonces: –Doctor, todos los países que usted ha visitado se disputan su presencia; en cambio, aquí sale a una esquina y lo atracan, y sale a la otra y lo secuestran (lo cual le sucedió una vez).

Con su arrolladora personalidad me respondió: –Yo me voy de aquí cuando me llamen de allá –señalando con su mano el infinito.

Entendí cómo un ser tan extraordinario como él amaba a Colombia, cómo entendía y dimensionaba nuestro país.Jorge Agustín Reyes Pulido

Destino de talla mundial

Señor Director:



Todas las ventajas de nuestra riqueza geográfica, pluriétnica y cultural, durante muchos años, fueron opacadas por la guerra, pero ahora que la paz ha comenzado, según EL TIEMPO de 8-1-2019, los medios internacionales como Forbes, The Guardian y The New York Times recomiendan a Colombia como destino de talla mundial. Para 2019 serían 4,5 millones los turistas extranjeros que nos visiten. Por esto, el PIB del sector es del 3,3 %, en tanto que la economía fue 2,7 %. En el tercer trimestre del año se generaron 1,4 millones de empleos; así se puede esperar un crecimiento proporcional para el presente año. Muy bien por el crecimiento de esta ‘industria sin chimeneas’, que es el segundo rubro del PIB. ¡Ah!, esto gracias a la paz.Fidel Vanegas Cantor

Orden en el tránsito

Señor Director:



Distinguida dama uribista tomó posesión de la Dirección de Seguridad Vial y anuncia que pondrá orden en ese campo. Entre tanto, miles de ciclistas transitan por las calles capitalinas en horas de la noche, sin luces ni señales y en total desorden. No debe extrañar que muchos de ellos sean víctimas de los choferes irresponsables y el caos en las calles. ¿Habrá alguien que le ponga orden a ese desorden? ¿Debemos esperar la muerte de amigos de las ciclas y de inocentes peatones? Ojalá la dama en cuestión ponga orden.Guillermo Pérez Téllez

Buen trato a venezolanos

Señor Director:



Unos pocos venezolanos que estaban en las carpas que instaló la Alcaldía regresaron a su país, reconocidos con Colombia. Eso debería agradecerlo Maduro porque además, muchos producen y envían remesas. En general son bien tratados, y así debe ser. Ellos traen conocimientos culinarios, artísticos, académicos y de distinta índole. Es clave que no los exploten,

que sean tratados con respeto, pues prácticamente somos un mismo pueblo.Carmen Rosa Novoa