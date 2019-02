11 años del concierto en la frontera: todo y nada ha cambiado

Han pasado 11 años. Hugo Chávez murió, pero no deja de ser el faro de Venezuela. Álvaro Uribe ya no es el presidente de Colombia, pero su figura no ha perdido predominio. Ya no es Juanes el artista de moda, pero sigue muy presente en la industria musical. Han pasado 11 años y ya no estamos pendientes del concierto Paz sin fronteras, sino de otro llamado Venezuela Aid Live (que en realidad debería escribirse Live Aid y que significa ayuda en vivo) con el que se quiere que el mundo siga mirando al vecino país.

El show musical convocado para el 22 de febrero por el magnate Richard Branson, fundador del conglomerado de más de 300 empresas Virgin Group, tiene un perfil distinto y al mismo tiempo muy parecido al del espectáculo que organizaron Juanes y Fernán Martínez, su manager por ese entonces en Villa del Rosario (Cúcuta) el 16 de marzo de 2008.

El 16 de marzo de 2008 en el puente Simón Bolívar se llevó a cabo un concierto para bajar la tensión entre Ecuador, Venezuela y Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO Cerca de 300 mil personas asistieron el concierto en la frontera colombo-venezolana. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Colombia y Venezuela ya no son los mismos. En una década todo ha cambiado para ambos países, el contexto, la economía, las redes, las expectativas, el poder en la región, pero sobre todo el modo de vernos y de relacionarnos.



Por ejemplo, la región ha dado un viraje hacia la derecha y en el mundo entero se hacen cada vez más presentes los mensajes de xenofobia, machismo y misoginia.

En 10 años, Colombia dio golpes certeros a las Farc e hizo la paz con la guerrilla más longeva del continente. Mientras tanto,Venezuela perdió a su líder y ha visto como su próspera economía se ha ido acabando, al igual que la producción de barriles de petróleo, la luz y la comida.



Antes Colombia era el ‘país problema’. Todo nuestro discurso giraba en torno a las Farc. De hecho Paz sin Fronteras fue una iniciativa para bajarle el tono a la crisis del triángulo Ecuador, Colombia y Venezuela por cuenta del bombardeo al campamento donde murió el jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’.



Hoy, Venezuela Live Aid anima a recoger 100 millones de dólares en 60 días con ánimo de mitigar las necesidades primordiales de los venezolanos que tienen una inflación anual de más de 10 millones por ciento, y una rampante escasez de alimentos y medicinas.



Antes eran los desplazados colombianos los que tocaban las puertas venezolanas. Hoy más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos huyen de su país, y cerca de 1,2 millones está en Colombia.



Pero al final nada ha cambiado. 11 años después Colombia y Venezuela ven cómo sus destinos siguen entrelazándose y repitiéndose. Como en marzo de 2008 no tenemos embajadas oficiales y la posibilidad de movilizar batallones está siempre latente.

Portada del diario EL TIEMPO al día siguiente del concierto Paz sin Fronteras. Foto: EL TIEMPO Hugo Chávez tenía un encendido discurso contra Colombia y en su momento decidió cerrar la embajada y movilizar a 10 batallones de 500 hombres cada uno. Foto: EL TIEMPO La presión de Estados Unidos en ese momento también era muy fuerte. El presidente George W. Bush pensó en incluir a Venezuela en la lista de países que apoyan al terrorismo. Foto: EL TIEMPO

Si Paz Sin Fronteras ayudó a calmar la tensión de Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿qué le dejará a ambos países el concierto de Branson o el show de Maduro con el ‘otro concierto’? FACEBOOK

“Si a usted se le ocurre hacer eso en Venezuela presidente Uribe (bombardeo en frontera como sucedió en Ecuador), le mando unos sukhoi (aviones de combate ruso). Muévame diez batallones de 500 hombres cada uno hacia la frontera con Colombia de inmediato y la aviación militar que se despliegue. No queremos guerra, pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano que nos venga a dividir, a debilitar”, dijo Chávez desde Caracas el 3 de marzo de 2008.



Estados Unidos reaccionó prontamente y afirmó que defendería a Colombia. “Nuestro mensaje al presidente Uribe y al pueblo colombiano es que continuaremos a su lado y que defenderemos a nuestros aliados democráticos”, dijo George W. Bush en su momento.



Casi calcado del discurso de Chávez, hace unos días, Nicolás Maduro, afirmó que la entrada de las donaciones, que Estados Unidos llama ayuda humanitaria, es el inicio de una intervención armada para derrocarlo.



“Venezuela se convertiría en un Vietnam si un día Donald Trump manda al Ejército de Estados Unidos a agredirnos(…) Mientras tanto, nos preparamos para defender nuestra sagrada tierra como todo el mundo la defendería", dijo Maduro al diario mexicano La Jornada.

Una década después, Estados Unidos está ahora mucho más cerca de Venezuela de lo que Chávez pudo sospechar en su momento.



Donald Trump ha estado con la mira puesta en el país y su gobierno ha sido más contundente que el de Bush: “buscamos una transición pacífica del poder, pero todas las opciones están abiertas”, dijo Trump recientemente.



Y una cosa más que comprueba el ciclo repetitivo de la historia. Tanto como en 2008, como en 2019, Estados Unidos ha pensado en incluir a Venezuela en la lista de países que financian el terrorismo.

Casi el mismo ‘cartel’ musical

Juanes, Juan Fernando Velasco, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, fueron los artistas que estuvieron en Paz sin Fronteras I. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En la escena artística parece que -casi- todo también se mantiene. Los ‘Live Aid’ fueron un hito en la década de los 80 y se consolidaron como eventos multitudinarios donde la música va más allá de la música y se presta para llamar la atención sobre momentos importantes para la humanidad.



El primero y más icónico se realizó hace 34 años de forma simultánea en Londres y Filadelfia y tuvo entre sus estrellas a Queen, U2, Led Zeppelin, Wham!, The Who, Bob Dylan y Ozzy Osbourne, por nombrar algunos. Su objetivo era recoger fondos para Etiopía y Somalia.



Luego le siguieron los ‘Live 8’ realizados en 2005 para concientizar sobre la pobreza en el mundo. Fueron 10 conciertos en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia y Sudáfrica.



En América Latina ha habido varios espectáculos que abogan por una causa, pero nunca antes un Live Aid, o por lo menos no de manera oficial. Así que este show gratuito que se realizará en el Puente Tienditas hará historia por ese lado.



También porque casi repite el elenco original de Paz sin Fronteras. Excepto el cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco, todos los demás estarán: Juanes, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra.

A ellos se sumaran J Balvin, Luis Fonsi, Nacho, El ‘Cholo’ Valderrama, Maluma, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, entre otros.



¿Para qué servirá el concierto?



Ese es el gran interrogante. Hasta ahora ni las gestiones ni el ambiente de fiesta han mermado la tensión diplomática entre ambos países, y es muy posible que incluso la crispe más.



Sobre todo porque no es menor el bloqueo que Venezuela ha hecho del puente de Tienditas del lazo venezolano y la imagen de los dos container azules y el carcasa café de tractomula sigue dándole la vuelta al mundo.

El puente fronterizo de Tienditas entre Colombia y Venezuela y que fue bloqueado por la Guardia Nacional venezolana para impedir el paso de ayuda humanitaria. Foto: AFP

También porque Maduro alista un contraconcierto también el 22 de febrero llamado ‘Hands off Venezuela’ (Manos fuera de Venezuela) apenas a 10 kilómetros del otro, en el puente internacional Simón Bolívar, otra frontera colombo-venezolano.



Si Paz Sin Fronteras ayudó a calmar la tensión de Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿qué le dejará a ambos países el concierto del señor Branson, más allá de recaudar la meta de 100 millones de dólares, o el show de Maduro con el ‘otro concierto’?

