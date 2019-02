Venezuela expulsa a europarlamentarios que se reunirían con Guaidó

Venezuela expulsó este domingo a una misión de europarlamentarios que iba a visitar el país y sostener varias reuniones, entre ellas una con el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país por medio centenar de naciones, informó el diputado español Esteban González Pons.

"Nos están expulsando, primero nos han retenido (...) nos han retirado el pasaporte y sin explicarnos nada los pasaportes siguen retenidos. Nos están conduciendo directamente a un avión que espero sea el que va a Madrid, pero nos están expulsando del país", dijo González Pons.

La comisión que viajó a Venezuela está integrada por Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo (PE); Esther de Lange, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo PPE y tesorero.

También la conforman José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, vicecoordinador de la comisión de asuntos exteriores del PE; Gabriel Mato Adrover, vicepresidente de la delegación América Central -ambos miembros de la Asamblea Europarlamentaria Latinoamericana-; y Juan Salafranca, secretario general adjunto del grupo parlamentario PPE.

Atención,nos han quitado los pasaportes y nos expulsan de Venezuela.Nos están tratando mal y la única explicación que dan es que Maduro no nos quiere aquí. — González Pons (@gonzalezpons) 17 de febrero de 2019

"La razón que nos dan (para la expulsión) es que (el gobernante Nicolás) Maduro no quiere que estemos aquí", explicó González Pons desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar del estado de Vargas y que sirve a Caracas, antes de ser expulsado formalmente del país.



El parlamentario hizo hincapié en que les mostraron a las autoridades una invitación que tienen de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, "porque esta no es una visita privada".



"Hemos recibido una invitación formal por parte del presidente de la comisión de asuntos exteriores de la AN (Francisco Sucre)", añadió.



González Pons afirmó que a su regreso a Madrid darán una rueda de prensa para ofrecer más detalles acerca de la expulsión, pero apostilló que están "muy indignados" y consideran que "esta es la última prueba de que este régimen se ha convertido en una dictadura tiránica".

Cuando un país cierra las ventanas y cierra las puertas para que no se vea lo que ocurre dentro es que está a punto de pasar de las palabras a los peores hechos FACEBOOK

TWITTER

"Cuando un país cierra las ventanas y cierra las puertas para que no se vea lo que ocurre dentro es que está a punto de pasar de las palabras a los peores hechos", apostilló González Pons.



Ante esta situación, comentó que este lunes pedirán a la Unión Europea (UE) y a España que "se retiren del grupo de contacto" auspiciado por el bloque comunitario compuesto por países europeos y latinoamericanos que busca crear las condiciones para que se celebren en Venezuela unas elecciones presidenciales "justas" y "creíbles", en línea con los estándares internacionales.



Además, reclamará que "se incremente el número de dirigentes (del Gobierno de Maduro) sancionados".



"Para el PE, (la expulsión) significa una ofensa, es una humillación, pero para España también (...). Sobre todo lo que (supone) es cerrarles una puerta y una ventana a los propios venezolanos, al pueblo venezolano.



Los dictadores, los tiranos cuando van a maltratar a su país apagan la luz y cierran la puerta para que nadie vea lo que pasa", sostuvo González Pons.



Finalmente, aseguró que "Maduro está dando un paso para convertir definitivamente a Venezuela en Corea del Norte".



Maduro considera que la UE tiene que rectificar su política sobre Venezuela porque "se ha plegado de una manera acrítica" al "golpismo" alentado por Donald Trump y solo escucha a una parte de su país, en referencia a la oposición.



La mayor parte de los miembros de la UE, como lo hizo Estados Unidos, han reconocido como presidente interino de Venezuela al líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó.



EFE