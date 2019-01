Venezuela equipara tasa oficial del dólar con la del mercado negro

Las autoridades financieras de Venezuela permitieron este lunes la operación de un nuevo sistema cambiario, paralelo al oficial, en momentos en que se han multiplicado los retos políticos y económicos para el gobierno por una nueva ofensiva de la oposición.

Este lunes, en su primera jornada, el mercado ofreció un tipo de cambio frente al dólar en un 34,5 por ciento más débil que la tasa gubernamental vigente.



El Banco Central de Venezuela anunció en su cuenta de Twitter que la plataforma, llamada Interbanex, "pasa formar parte del sistema de mercado cambiario en el país, debidamente autorizado por el Ministerio de Finanzas y el emisor. Sin embargo, no respondió a llamadas para más detalles.



La plataforma ofreció los dólares a 3.200 bolívares, lo que se compara con la tasa actual oficial de 2.084 bolívares/dólar del sistema Dicom, y busca atraer a quienes compran y venden divisas de manera informal en un mercado poco transparente que se rige por paridades de sitios de internet a los que el gobierno acusa formar parte de una "guerra económica".



Interbanex informó en su página de internet que la paridad surgiría de las transacciones entre oferentes y demandantes, pero el tipo de cambio de arranque fue anunciado en la madrugada del lunes, sin precisar cómo se calculó.

En su cuenta de Twitter, Interbanex dijo que los propietarios son "inversionistas españoles" y en una carta de presentación, publicada en su portal, agregó que la compañía dueña es Interban Exchange, cuyos accionistas son Ampajesu, empresa registrada en Granada en España, y Bull Equity Management, una sociedad de Barbados. El banco central no respondió a solicitud de comentarios para detalles sobre la nueva plataforma.



El nuevo sistema se anuncia cuando la aguda crisis política y económica que atraviesa el país se ha agravado por la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y nuevas protestas de la oposición.



Analistas que consideraron que el nuevo mercado no solventará las dificultades cambiarias, que enfrenta una sequía de divisas. "El sistema no corregirá las distorsiones", dijo Henkel García, director de la firma local Econométrica.

Venezuela estrenó este lunes una nueva familia de billetes con cinco ceros menos, en el marco de una reconversión monetaria. Foto: EFE / Miguel Gutiérrez

"El problema grave en el país es la baja oferta de dólares", agregó. En agosto, el gobierno de Nicolás Maduro derogó la ley contra los ilícitos cambiarios y tras esa medida aprobó un nuevo convenio cambiario que en uno de sus artículos menciona "libre convertibilidad" de la moneda, pero otras disposiciones mantienen el férreo control cambio vigente desde hace 16 años.



El mecanismo oficial de asignación de dólares, Dicom, es insuficiente para la demanda del sector privado por los pocos dólares que tiene el Banco Central debido la caída de la producción de petrolera estatal PDVSA.

En el nuevo sistema de transacciones cambiarias participa de manera inicial el banco privado Occidental de Descuento, dijo Interbanex en su cuenta de Twitter. Manuel Armas, un portavoz del departamento de atención al cliente de Interbanex, dijo que otras entidades privadas estarían en esa plataforma.



Agregó que aquellos que compren y vendan divisas usarían sus cuentas en dólares en bancos locales, y luego podrían realizar transferencias a cuentas en el exterior. Las instituciones estatales, que han tenido dificultades para mover el dinero por sanciones de Estados Unidos, por ahora no participarán, agregó.



Reuters