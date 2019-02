Venezolanos venden hasta su chatarra para conseguir algo de comida

Édison Estupiñán / AFP

Con lo que recibe pretende comprar harina para hacer arepas, papa, zanahoria y ajos. Apenas lo necesario para sostenerse unos días antes de que, muy a su pesar, deba atravesar de nuevo la trocha. "Yo entro aquí con chatarra, con esta mugre, pero cuando ya la vendo paso por el puente de regreso para mi casa. Entro con la chatarra por la trocha para que no me la quiten en los controles", dice, exhausta, esta mujer que prefiere dejar su apellido en reserva. Cruzar legalmente de una nación a otra no requiere de mayores permisos para quienes viven cerca de la línea divisoria.