Venezolanos que ingresaron con pasaporte podrán obtener el PEP

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, anunció este viernes 21 de diciembre nuevas medidas para regularizar a los venezolanos que hayan ingresado de manera legal a Colombia hasta el 17 de diciembre.

Krugüer informó que quienes hayan ingresado por un puesto de control migratorio colombiano hasta el pasado 17 de diciembre "sellando su pasaporte" podrán acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP).



Este permiso, de acuerdo con Migración Colombia, lo podrán tramitar desde el 27 de diciembre, lo cual les permitirá a los venezolanos "trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que se cumpla con los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano".

Krugüer aseguró que el objetivo principal del PEP es "mantener y preservar el orden interno y social, evitar la explotación laboral, velar por el respeto de la dignidad humana de los venezolanos y garantizar la seguridad nacional".



"Es una medida que busca no solo darle la mano al pueblo venezolano, sino también incorporarlos a la vida activa de nuestro país. Recordemos que los venezolanos que están migrando lo hacen no por gusto, sino por necesidad, y el mayor desafío que tenemos como país, ahora, está en volverlos productivos para nuestra sociedad, para el país que estamos construyendo en este Gobierno y que es el país que queremos dejarle a nuestros hijos" aseguró el director de Migración.



La solicitud del PEP no tendrá ningún costo y se podrá realizar hasta abril de 2019 y tendrá una vigencia desde 90 días hasta 2 años.

Así podrá acceder al PEP

1. Encontrarse en el territorio colombiano al momento de publicarse la Resolución 10677 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto quiere decir, haber estado en Colombia el 17 de diciembre de 2018 y no haber salido aún del territorio nacional.



2. Haber ingresado a Colombia por un Puesto de Control Migratorio habilitado y autorizado, sellando su pasaporte, hasta el 17 de diciembre de 2018.



3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.



4. No tener medidas de deportación o expulsión vigentes.



