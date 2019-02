Venezolanos vuelven a la calle para pedir ingreso de ayuda humanitaria

Los venezolanos, convocados por el presidente encargado, Juan Guaidó, marcharán otra vez este martes para exigir a los militares que desconozcan la orden de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de ayuda humanitaria.



Guaidó, reconocido por medio centenar de países como mandatario interino, llamó a manifestaciones en todo el país cuando se celebre el Día de la Juventud, “para enviarle un mensaje” a la Fuerza Armada.



“La organización y movilización de todos será clave para que ingrese la ayuda y lograr el cese de la usurpación”, expresó este lunes Guaidó, quien agregó que en Venezuela “no hay posibilidad de guerra civil”.

Alimentos y medicinas enviados por EE. UU. permanecen desde el jueves pasado en un centro de acopio en Cúcuta, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna de camión.



La marcha de este martes, que también honrará a unos 40 muertos en disturbios este año, será la tercera que convoca Guaidó después de las del 2 de febrero y el 23 de enero, cuando se autoproclamó presidente interino.



El líder opositor también precisó este lunes que ya fue entregado el primer cargamento de ayuda humanitaria en Venezuela.



“Cumpliendo con nuestras competencias, hoy (lunes) entregamos el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud (Assovec) con 85 mil suplementos que se traducen en 1’700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas”, dijo en Twitter el presidente encargado, sin especificar cuál era el origen de esa ayuda humanitaria.

Mañana #12F, #DíaDeLaJuventud, saldremos a las calles a exigir unidos la entrada de la #AyudaHumanitaria.



Le daremos un mensaje claro a la FAN: únanse a la lucha de los venezolanos y permitan el acceso de alimentos y medicinas que necesita nuestra gente. #12FSeguimosEnLaCalle pic.twitter.com/l4anLXEQhp — Juan Guaidó (@jguaido) 12 de febrero de 2019

Además, Lester Toledo, coordinador de ayuda humanitaria designado por Guaidó, afirmó que Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, visitó la ciudad de Ureña, fronteriza con Cúcuta, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, desestimó que el apoyo militar a Maduro se pueda quebrar por la oferta de EE. UU. de eximir de sanciones a los oficiales que reconozcan a Guaidó.



“Han venido con el chantaje de decir, ‘bueno, si te pronuncias contra la Constitución y contra las autoridades legítimas, serás exonerado’ de eso que ellos llaman sanciones”, dijo Padrino en un acto público. “(...) No hay sanciones que amilanen ni fracturen la dignidad nacional” de la Fuerza Armada, agregó.



Padrino también afirmó que Venezuela tiene una “presencia (militar) reforzada” en la frontera con Colombia y destacó los ejercicios militares que comenzaron el domingo y concluirán el viernes para enfrentar una eventual invasión de EE. UU.

Los voluntarios almacenan 46 toneladas de alimientos en una bodega de más de 150.000 metros cuadrado. Foto: Gustavo Castillo / EL TIEMPO

Además de la reciente prohibición de salida del país y el congelamiento de sus cuentas bancarias por del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con el oficialismo, la Contraloría General venezolana abrió este lunes una investigación contra Guaidó, a quien acusa de haber recibido fondos del extranjero.



El contralor, el oficialista Elvis Amoroso, recordó que la Constitución venezolana establece que “los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional (AN) son de dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo, público o privado”, y que su despacho abrió una investigación considerando que “Guaidó ocultó datos en su declaración jurada de patrimonio y ha recibido dinero internacional sin previa autorización”.



Amoroso no dio detalle sobre el origen de los supuestos fondos recibidos por Guaidó, ni cuándo los recibió ni el uso que les habría dado.

La consecuencia más previsible que podría tener una acción como esta es que, de concluir en contra del presidente encargado, la Contraloría inhabilite administrativa y políticamente a Guaidó. Sin embargo, en pleno choque de poderes como el que ahora se vive en Venezuela, es probable que una decisión de la Contraloría contra Guaidó no tenga efecto dentro de la AN, ni en la conformación de su directiva, y tampoco desmantele la “encargaduría” de la Presidencia asumida por Guaidó.



De otro lado, el representante del líder opositor ante la OEA, Gustavo Tarre, dijo que Guaidó pedirá esta semana apoyo a la organización para organizar nuevas elecciones en Venezuela.

*Con Valentina Lares Martiz - Corresponsal de EL TIEMPO en Caracas / Efe y AFP