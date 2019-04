Venezolanos madrugan a ver 'Los Vengadores', pese a dura cotidianidad

Martín atravesó Caracas de madrugada en autobús, en metro y a pie para ver la última película de 'Los Vengadores'. Desafiando la falta de transporte, la inseguridad y el temor a apagones, cientos de venezolanos disfrutaron de un atípico estreno matutino.

La inseguridad y la crisis eléctrica han provocado que las salas de cine suspendan funciones de medianoche, destinadas tradicionalmente a los grandes estrenos, y que las proyecciones se concentren en el día.



Desde 2016 los centros comerciales donde funcionan los cinemas están obligados a usar plantas eléctricas y las exhibiciones se han limitado. Por ello, la fiebre de '

Avengers: End Game' obligó a aumentar las funciones y arrancar muy temprano.



"¡Es Endgame, por favor! ¡Todo por esta película!", dijo a la AFP Martín Montenegro, de 21 años, quien puso como excusa en el trabajo una importante reunión personal para escaparse a ver a Iron Man, Capitán América y los demás superhéroes.



"Despido seguro", bromeó mientras esperaba con palomitas de maíz en mano, junto con dos amigos, el cierre de la saga de Marvel, que está destrozando récords de taquilla en varios países.



Venezuela no ha sido excepción pese a sus severos problemas económicos, con escasez de bienes básicos y una inflación estimada por el FMI en 10.000.000% para 2019. Una entrada de cine cuesta poco menos de un dólar. Según un decreto difundido este viernes, el salario mínimo apenas llega a 7,6 dólares, a pesar de haber sido duplicado hace unos días.

¡Se fue la luz!

Martín despertó a las 4:30 de la mañana en Caricuao, barrio popular del oeste de Caracas, y cruzó al otro extremo para asistir a la primera proyección, a las 7 de la mañana. Desde el pasado 7 de marzo, masivos apagones han paralizado al país, afectando además el suministro de agua, las comunicaciones y el ya deficitario sistema de transporte.



El servicio comenzó a estabilizarse en Caracas en abril, pero es intermitente en otras regiones.



"¡Se fue la luz!", susurraron algunos espectadores, pero era el intermedio de la película, constató la AFP.



Los apagones han forzado al gobierno de Nicolás Maduro a reducir la jornada laboral y suspender clases, además de activar un plan de racionamiento. Pero a Jessica González no le importó que sus hijos de ocho y seis años perdieran otro día de escuela.



"Por un día que ellos se agarren, no pasa nada", dijo la cocinera de 33 años entre risas.



Los fanáticos de los superhéroes llegaron al cine antes de que abriera la mayor parte del comercio, si bien el temor a la delincuencia es permanente en la capital de un país en el que la tasa de muertes violentas multiplica casi por 15 la media mundial.



Ángel Quintero, de 21 años, prefirió no pensar en ello. "Vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo, así que no importa la hora, uno se siente inseguro en cada momento", contó a la AFP tras llegar a la función.

AFP