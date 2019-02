Unión Europea se da 90 días para lograr elecciones en Venezuela

Bajo presión para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Unión Europea (UE) lanzó este jueves su iniciativa para lograr una solución "democrática" y "pacífica" a la crisis en Venezuela, para lo que se dan "90 días".



La decisión adoptada durante una reunión de cancilleres en Bucarest llega después que la Eurocámara reconociera a Guaidó como "legítimo presidente interino de Venezuela" y urgiera a la UE a hacerlo, como Estados Unidos, Canadá o la mayoría de países latinoamericanos.

"El objetivo del Grupo de Contacto Internacional es claro. Es permitir a los venezolanos expresarse libre y democráticamente a través de nuevas elecciones", explicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



La UE llevaba desde octubre trabajando en esta iniciativa que se disponía a lanzar finalmente a mediados de febrero, pero, ante el agravamiento de la situación en Venezuela tras la autoproclamación del opositor Guaidó como presidente interino, decidió adelantarla.



El canciller español, Josep Borrell, lamentó que el grupo no se lanzara hace un mes, cuando quería, porque ahora estaría "en condiciones mucho más operativas" para enfrentar una situación que esperaban desde que el presidente Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato el 10 de enero.

'90 días'

A contrarreloj, la UE busca ahora "crear confianza y crear las condiciones para que surja un proceso creíble" conducente a elecciones, dijo Mogherini, para quien la duración de "90 días" es para evitar que se utilice el grupo para "ganar tiempo".



En esa ardua tarea, que no busca mediar sino "acompañar" el país hacia una salida a la crisis "pacífica" y "democrática", contará con el apoyo de socios de América Latina, donde tendrá lugar la primera reunión la próxima semana en un lugar por determinar.



Además de la UE, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido formarán parte del grupo, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia.



"Estamos esperando la confirmación de algunos otros", agregó la ex ministra italiana. Si el grupo logra una "dinámica positiva" su trabajo podría extenderse, porque "el acompañamiento de un país que sale de una crisis política, social y económica como la que vive Venezuela va más allá de los 90 días", aseguró Mogherini.



El anuncio coincide con la convocatoria por Uruguay y México a una conferencia de países "neutrales" el próximo jueves en Montevideo para "establecer un nuevo mecanismo de diálogo" con todas las fuerzas venezolanas a fin de "devolver la estabilidad y la paz".

'¿Qué está esperando europa?'

Mientras tanto, el ultimátum de ocho días dado el pasado sábado por varios países entre ellos España, Francia o Reino Unido a Maduro para que convoque elecciones presidenciales corre.



Si no lo hace, algo que ya descartó, estos se dijeron dispuestos a reconocer a Guaidó.



Por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, la Eurocámara se convirtió este jueves en la primera institución del bloque en hacerlo aumentando la presión sobre los países europeos, a los que urge a adoptar una "posición firme y unificada" en la misma línea.



"Muchos Estados (...) han reconocido la presidencia interina de Guaidó. ¿Qué está esperando Europa? Toda Europa está mirándonos, toda Venezuela está mirándonos", subrayó el miércoles durante el debate el eurodiputado español del PPE, Esteban González Pons.



La Eurocámara, la punta de lanza del apoyo a la oposición venezolana que galardonó en 2017 con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, apunta así a la línea de flotación de la diplomacia europea, que necesita de la unanimidad de unos 28 con matices.



Preguntada por este llamado, Mogherini respondió que no corresponde a la UE reconocer dirigentes, sino a los países del bloque a nivel nacional, pero precisó, en este sentido, que trabajan para coordinar sus posiciones "lo máximo posible".



Si Maduro no responde a sus llamados, la UE se reserva también la posibilidad de nuevas sanciones como las impuestas desde 2017 a 18 funcionarios venezolanos. El bloque descarta evitar sancionar sectores económicas para no agudizar la crisis humanitaria en el país.



