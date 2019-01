Un polémico diplomático, emisario de Trump para crisis de Venezuela

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, nombró este viernes a Elliott

Abrams, un cuestionado diplomático que participó en las campañas anticomunistas en América Central, como emisario para "restaurar la democracia" en Venezuela.

Este nuevo paso en la estrategia del gobierno de Donald Trump para el país vecino, se dio tras declarar ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó, cabeza de la Asamblea Nacional dominada por la oposición al régimen chavista, como presidente interino.



Abrams, que tendrá ahora gran parte de la responsabilidad de lograr la salida del gobernante de izquierda y el retorno real de la democracia en Venezuela, tiene un pasado polémico como diplomático en relación con la región.



Este político y escritor republicano -hoy con 71 años de edad- trabajó en el Departamento de Estado en los gobierno de los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush como subsecretario de Derechos Humanos entre 1981 y 1989 y como subsecretario de Asuntos Interamericanos entre 1985 y 1989.



Durante el gobierno de Reagan fue muy criticado por el generoso apoyo que dio Estados Unidos a los grupos anticomunistas en Nicaragua y en El Salvador. En uno de los incidentes más recordados de su gestión, Abrams desestimó en un primer momento la masacre de El Mozote, en la que cerca de 1.000 civiles fueron asesinados por unidades del ejército salvadoreño.



Después se declaró culpable de dos delitos menores por ocultar información al Congreso durante el escándalo Irán-Contra, la operación mediante la cual el gobierno de Reagan financió en secreto a las fuerzas contrarias al gobierno sandinista en Nicaragua mediante la venta de armas a Irán. Luego fue perdonado, en parte gracias a la gestión de su abogado, William Barr, hoy nominado por Trump para fiscal general.



Volvió después al gobierno como asesor del presidente George W. Bush a cargo de temas de derechos humanos y Oriente Medio.



Abrams declaró en el consulado argentino en Washington en el caso de los bebés robados durante la dictadura militar, en un testimonio en el que afirmó que Estados Unidos sabía lo que ocurría.

Pompeo dijo que la primera tarea de Abrams será acompañarlo a Nueva York este sábado, con el fin de asistir a la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por Washington, para intentar que el organismo reconozca la autoridad de Guaidó.

"Después de eso, no podría decirles a donde (su misión) lo llevará. No me sorprendería que terminara viajando por la región", dijo el secretario Pompeo.



La elección de Abrams fue sorpresa en Washington dada su historia con el actual gobierno. Fue crítico de Trump como candidato, sugirió en su momento que tenía pocas posibilidades de ganar y escribió que era necesario recordarle a Trump cuánta gente en el partido republicano se oponía y temía su nominación.



Abrams fue también uno de los arquitectos de la guerra en Irak, que Trump criticó. Comentarios y visiones como estos fueron las razones por las cuales la Casa Blanca bloqueó a Rex Tillerson, el predecesor de Pompeo, cuando intentó poner a Abrams como número dos en la Secretaría de Estado.



"Dejé este edificio ( la Secretaría de Estado) hace 30 años y es un agrado volver - dijo

Abrams este viernes-. Esta crisis en Venezuela es profunda, difícil y peligrosa, y no puedo esperar para empezar a trabajar sobre ella".



