Venezolano, se amplía el plazo para que pueda reclamar el PEP

A través de la resolución 10064, el Ministerio de Relaciones Exteriores

​ que hicieron el el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) reclamen el Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento emitido por el Gobierno de Colombia y que les permite estar en el país durante dos años de manera legal. Además, le otorga permiso para estudiar o realizar una actividad legal en el país y afiliarse al sistema de salud.

Aunque el plazo para reclamar el PEP se vencía el pasado domingo 2 de diciembre, la Cancillería decidió extender la fecha. A corte del 1 de octubre más de 180 mil venezolanos de los 442.462 registrados no lo han hecho.



Para reclamar este PEP es necesario haberse inscrito en el RAMV entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018. Los venezolanos que realizaron el RAMV y no tienen el formulario o lo perdieron, deberán ingresar a la página de internet de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR) para imprimirlo nuevamente. Mire aquí cómo puede hacerlo.

¿El PEP tiene costo?

La expedición del PEP es gratuita, no tiene ningún costo y se hace a través de la página web de Migración Colombia.

Si no sabe cómo hacer el proceso, aquí le damos un paso a paso clic para que pueda obtenerlo.

¿Cuáles son las restricciones del PEP?

El PEP no es documento de identificación, es una herramienta del Gobierno Nacional para regularizarla permanencia del ciudadano venezolano en Colombia. No es válido como documento de viaje para el ingreso o salida del territorio nacional y tampoco reemplaza el pasaporte.



A quienes se les expidió el Permiso Especial de Permanencia (PEP) con anterioridad, no podrán volver a solicitarlo ante Migración Colombia.

¿Dónde lo puede sacar?

En este archivo puede consultar algunos puntos en el país donde puede ayudarlo.

¿Cuáles eran los requisitos?

-Ser ciudadano venezolano.



- Haber ingresado al territorio colombiano antes del 2 de febrero de 2018, sellando su pasaporte en un Puesto de Control Migratorio habilitado.



- No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.



- No tener una medida de expulsión o deportación vigente.

¿Tiene dudas?

Si tiene dudas puede llamar a la línea nacional 01-8000-113200 o escribir al correo contactenos@gestiondelriesgo.gov.co.



Si no puede sacar su PEP comuníquese a la línea 01-8000-510454 o envié una pregunta a http://apps.migracioncolombia.gov.co/centrovirtual/interna/formularioPQRSPEP.php

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) fue una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno de Colombia para facilitar la migración de los ciudadanos venezolanos.



El PEP es un documento de control para registrar y autorizar a los ciudadanos de Venezuela que tengan intención de quedarse en Colombia. Tiene una vigencia de 90 prorrogables automáticamente hasta completar 2 años.



“Una vez finalizado éste término, el ciudadano venezolano deberá haber tramitado una visa ante la Cancillería o bien abandonar el país, ya que de lo contrario incurrirá en permanencia irregular”, explica Migración Colombia.



El PEP se ha emitido en tres oportunidades. Las dos primeras para ciudadanos venezolanos que entraron de forma regular entre el 3 de agosto y el 21 de octubre de 2017, y entre 6 de febrero y el 7 de julio de 2018 y que buscaban permanecer en Colombia.



La tercera, que actualmente está en curso, fue para aquellos venezolanos que se encontraban en Colombia de forma irregular y que censaron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos – RAMV. Este censo se hizo entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018. La entrega del este documento PEP empezó el 2 de agosto.



