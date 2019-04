¿Qué viene ahora para el futuro de Guaidó y el del mismo chavismo?

Expertos consideran que la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de levantar el fuero parlamentario y autorizar un enjuiciamiento por la vía penal al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es parte de un muy mal logrado montaje y una estrategia -más guiada por el desespero- para cercar o quitar del camino al joven líder opositor.



Según denunció el mismo Guaidó, tras conocer la decisión en su contra, estas sanciones tienen la intención de justificar un futuro arresto, algo que el régimen ha evitado hacer hasta ahora porque, en parte, son conscientes de las implicaciones que esto traería en especial por el respaldo internacional y los millones de ciudadanos que logró movilizar en los últimos tres meses.

¿Qué significa esta jugada del chavismo dentro de la confrontación con el líder opositor?

El abogado y constitucionalista venezolano, Luis Salamanca, le explicó a EL TIEMPO que "lo que acaba de hacer el régimen es uno de sus más grandes desafíos y una gran prueba de fuego para todos. Pero en especial para ellos, pues se detención se puede convertir en el error más grande que cometan", afirmó.



"Después de allanar la inmunidad y labrar el camino de la detención, caería muy mal dentro de su propio partido y sus simpatizantes no enviarlo a la cárcel. Perderían credibilidad, pero a su vez, jugarían con candela, pues habrá que esperar la reacción de la comunidad internacional, pero en especial la de Estados Unidos, que se espera tenga una respuesta más fuerte que todas las anteriores en contra del régimen", agregó.

¿Qué puede pasar con Guaidó de ahora en adelante?

Existen todas las posibilidades que lo lleven preso, como lo han hecho con los demás líderes. Esto para la oposición sería gravísimo, porque perderían a uno de los líderes más importantes y representativos de los últimos años. El único que ha creado cohesión y bueno, no cualquier va poder llenar ese espacio. Claro está que puede aparecer otro, pero está relación que se creó de Guaidó con el pueblo de Venezuela ha sido muy particular.

¿En qué condiciones sería enjuiciado Guadió?

A la fecha no conocemos con exactitud con qué delitos lo piensan enjuiciar, afirma Salamanca. "Si el delito es común, es decir un homicidio o drogas, por ejemplo, el proceso de enjuiciamiento lo sigue un tribunal ordinario, pero si el del delito es político, entendiendo que son delitos contra el Estado o la República, lo tiene que seguir la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", agregó el experto.

¿Es ilegítima la decisión de levantar la inmunidad a Guaidó?

Según la Constitución venezolana, el único ente que puede levantar la inmunidad a un diputado es la Asamblea Nacional (legislativo), no una Asamblea Nacional Constituyente.



“La Asamblea Nacional nunca ha dejado de existir, y eso no es competencia de una constituyente, que lo que debe hacer es redactar una constitución. El allanamiento (de la inmunidad) es una potestad del cuerpo legislativo al que pertenece el propio diputado”, explicó a este medio el también constitucionalista Juan Rafalli. La constituyente no puede levantarle el fuero a un diputado, porque el diputado no forma parte de la constituyente.



"Esto claramente es un montaje en el que ahora empezarán a salir las incoherencias. No hay que buscarle coherencia a esto. Según el artículo 200 de la Constitución, la única manera de quitarle inmunidad a un parlamentario es que haya cometido un delito. Ya sea ordinario, político, en fragancia o sea presunto. Y yo no lo veo por ninguna parte. El desataco lleva a la cárcel, pero en este caso no lo veo tan claro. La medida de prohibición de salida del país fue tomada sin un proceso judicial. Ahí está uno de los primero errores", concluyó Salamanca.

¿Qué fue lo que autorizó la Constituyente al levantar el fuero?

Como presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó tiene fuero. Al levantárselo, se autoriza al Tribunal Supremo de Justicia enjuiciarlo penalmente por “usurpación de funciones”. El presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, dijo que el órgano autorizó por unanimidad la continuación del enjuiciamiento penal del diputado. También les pidió a sus miembros dar tiempo a que la justicia obre según sus ritmos. Ahora el bastón pasa a manos de la Fiscalía.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía en todo esto?

La Fiscalía, manejada también por el régimen de Nicolás Maduro, deberá recabar las pruebas de la investigación que luego serán remitidas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El máximo órgano de la justicia venezolana decidirá si enjuicia o no a Guaidó y si lo mantiene en libertad o no mientras dure dicho juicio. El artículo 200 de la Constitución dice que es el TSJ el que ve cualquier delito cometido por los diputados.

¿Cuál es el argumento del régimen de Maduro?

Que la Asamblea Nacional está en “desacato” y que como tal no funciona. Por lo que la función recae en la Asamblea Constituyente. Este órgano, más allá de cumplir el mandato de redactar una Constitución, asumió el papel de legislativo.

¿Por qué se dice que es un hostigamiento a Guaidó?

Porque primero fue detenido su mano derecha y jefe de gabinete, Roberto Marrero, procesado bajo cargos de “terrorismo”, conspiración, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas y explosivos. Luego, la Contraloría lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.



Se "presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar", explicó el contralor oficialista Elvis Amoroso.

En casos precedentes, el proceso se ha abreviado dramáticamente y los enjuiciados han sido enviados a la cárcel. Pero con Guaidó es diferente, porque es el presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, y además EE. UU. ha amenazado con serias consecuencias si el líder opositor llega a ser tocado o detenido.

Se habla de una cortina de humo...

Porque Venezuela está atravesando una crisis de enormes proporciones por los racionamientos de energía y de agua, además de lo que ya se vive por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, además de la crisis migratoria. Para los opositores, la idea del régimen de Maduro es desviar la atención sobre los problemas de abastecimiento para centrarla en la suerte del líder opositor.

