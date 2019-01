¿Qué opinan los migrantes venezolanos de la situación en su país?

En las calles de Bogotá es recurrente escuchar el testimonio de cientos de migrantes venezolanos que huyeron de su país hacia Colombia buscando un mejor futuro.

Unos han tenido una mejor suerte y han echado raíces en la capital del país con trabajos relacionados con sus profesiones. Otros deben enfrentar la inclemencia de las calles y rebuscarse el día a día para sostener a sus familias.



Y aunque las historias de estas personas suelen diferentes, variadas y conmovedoras, el anhelo para que mejore la situación que atraviesa el país vecino es generalizado entre ellos.



Luego de las protestas de este 23 de enero, las cuales han mostrado un clamor ciudadano en Venezuela para un cambio profundo, el líder opositor Juan Guaidó, presidente encargado, ha recibo un apoyo internacional valioso para esa transformación que buscan los venezolanos, incluidos los que hoy están en Colombia.



Pero, ¿qué piensan los migrantes residentes en el país de Guaidó y de la situación actual?



Jesús llegó hace tres meses a Bogotá y vive debajo de un puente con su esposa y su hijo de tres años, y espera con ansias un cambio para su país.



“Para mí sería excelente que saquen a Maduro, el pueblo debe progresar porque estamos sufriendo (…) Esta situación es muy fea porque sufren los niños”, dice.



Jesús y su familia hacen parte de ese grupo de venezolanos que han llegado en los últimos meses a la capital y que aún buscan una forma de lograr una estabilidad financiera y de vivienda para pasar las noches.



Por su parte, Emiliano Castillo, un venezolano de 37 años de edad que vive en la capital del país hace nueve años considera que se hacía urgente el liderazgo por parte de la Asamblea Nacional para liderar la transformación.



“Juan Guaidó tiene la responsabilidad de reestructurar el orden constitucional e impartir lineamientos que lleven al orden de los órganos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral”, puntualizó Castillo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en su discurso durante las marchas del 23 de enero. Foto: Carlos García / Reuters

Diana Pabón, una caraqueña residente en Colombia hace 10 años calificó como un “momento histórico” los últimos hechos ocurridos en Venezuela.



“Aunque Juan Guaidó pueda ser una persona desconocida (…), es un joven que viene sin prejuicios ni máscaras para llevar al país a un buen puerto”, opina.



Juan Guaidó, de 35 años, hasta hace algunos meses era un desconocido para muchas personas fuera de Venezuela. Pero desde principios de enero del 2019, cuando empezó a fungir como presidente de la Asamblea Nacional, ha intentado liderar la oposición que en algunos años se ha diluido en el escenario político.



“A Guaidó lo conocí hace poco, pero he visto que él logró lo que mucho tiempo atrás se necesitaba: que la oposición se uniera. Estamos viendo los frutos de esto, pero aún no hemos terminado la carrera ni hemos llegado a la meta, aunque vamos por buen camino”, dijo Yirani Betancur Carvajal, quien lleva 11 años en Colombia.



Entre tanto, Luís Zurita, un estilista venezolano, menciona que en un tiempo los ciudadanos del país vecino tomaron la decisión del chavismo. Sin embargo, cree que hoy es una injusticia que ellos mismos no den la oportunidad de escoger un nuevo liderazgo.



“Esta es una gran oportunidad para salir del hoyo. Tenemos la esperanza en ese caballero (Guaidó) que hoy en día está dando la cara por todos los venezolanos que estamos en contra del gobierno de Maduro. Esperemos que valga la pena”, dice Luís Zurita, un estilista.



Aymará Salas Ojeda, residente en Bogotá hace 12 años, cree que Guaidó encarna un liderazgo joven y renovado que se aleja de los políticos incendiarios y tradicionales de su país.



“Esto más que una crisis, es una estafa que no aguanta más traspiés. A un país lo hace y lo sostiene la sociedad y, ¿cómo mantienes la marcha si las personas están maltratada, hambrienta y decepcionada? Lo de este miércoles marca un impulso de un capítulo donde por primera vez no nos sentimos solos”, sentencia Salas Ojeda.

Esta imagen corresponde a las manifestaciones en Caracas. Miles de venezolanos se han manifestado en los 23 estados del país y el Distrito Capital contra Nicolás Maduro. Foto: Cristian Hernández. EFE

ELTIEMPO.COM / APP