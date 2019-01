Caracas dice '¡No más!': 30 protestas contra Maduro pararon las calles

EFE

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo a los militares, en un video que se difundió el martes, que no les invitaba a dar un golpe de Estado o hacer uso de las armas, sino a no hacerlo. "No te estamos pidiendo que dispares, todo lo contrario, te estamos pidiendo que no nos dispares, que defiendas junto a nosotros el derecho que tiene nuestro pueblo", señaló Guaidó en el mensaje.