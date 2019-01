Potencias europeas le dan ocho días a Maduro para convocar elecciones

España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Holanda le dieron este sábado un ultimátum a Nicolás Maduro: o convoca elecciones o ellos reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.



“Si en el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente”, afirmó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez (socialista).

Al ultimátum de Madrid –el más explícito de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) desde la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado el 23 de enero– se sumaron de manera casi idéntica, y en menos de dos horas, Francia, Alemania y el Reino Unido. Y un poco más tarde, Holanda y Portugal.

“Después de prohibir a candidatos opositores, fraude electoral y numerosas irregularidades en unas elecciones muy corruptas, está claro que Nicolás Maduro no es el legítimo líder de Venezuela”, explicó el canciller británico Jeremy Hunt.



Por su parte, la UE exigió este sábado a través de un comunicado de la jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que Maduro convoque en los próximos días elecciones anticipadas “libres, transparentes y creíbles de acuerdo con los estándares democráticos internacionales y el orden constitucional venezolano”. Y advirtió que, si no lo hace, la UE “tomará más acciones, incluyendo la cuestión del reconocimiento del liderazgo en el país”.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de español. Foto: Reuters

Y aunque la diplomacia europea no espera que Maduro acepte su ultimátum, Europa ha dejado clara su apuesta por Guaidó, y por una salida política a la crisis en ese país a través de una nuevas elecciones, pero con plenas garantías.



Una fuente del servicio diplomático europeo explicó a EL TIEMPO: “Lo importante ahora es mostrar que estamos con Guaidó. La crisis parece de tal envergadura que Maduro solo podría sostenerse si el Ejército le sigue siendo fiel”. Si ese fuera el escenario, aseguró el diplomático europeo, la UE puede “seguir endureciendo las sanciones contra la dirigencia” venezolana, hasta que esta empiece a fracturarse.

En un acto público, Guaidó –quien se comprometió a cumplir con la Constitución y encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder a Maduro, cuyo segundo mandato iniciado el 10 de enero considera “ilegítimo”– agradeció el respaldo de los países europeos.



“La respuesta de Europa fue contundente y muy productiva para Venezuela (...) abre un margen de tiempo para esos funcionarios, civiles y militares, que quieren dar el paso para lograr el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones(...)”, dijo.



Por su parte, desde el gobierno de Maduro, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó el ultimátum en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. “¿Europa dándonos ocho días de qué? (...) ¿De dónde sacan que tienen potestad alguna para darnos ultimátums?”, afirmó Arreaza, quien criticó con más virulencia a EE. UU. por estar “a la vanguardia” de lo que denominó como un “golpe de estado” en su país.



“Venezuela expresó fuerte, claro y con respeto su verdad ante el mundo”, dijo Maduro en Twitter.

Las palabras de @jaarreaza, son las de un Canciller de una nación libre y soberana, que jamás será sometida a los caprichos y designios de ningún imperio. Venezuela expresó fuerte, claro y con respeto, su verdad ante el mundo. ¡Seguimos venciendo! pic.twitter.com/Wt0IOLm7jl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 de enero de 2019

Más presión internacional

Lo cierto es que, con el ultimátum de las potencias europeas y la advertencia de la UE, el cerco político se cierra cada vez más sobre Maduro, que a lo largo de la semana ha visto cómo los apoyos a favor de nuevo líder de la oposición venezolana se multiplican.



Según le dijo a este diario el opositor venezolano Julio Borges, la coalición que respalda a Guaidó y su apuesta por una transición democrática en Venezuela se logró en coordinación con miembros de partidos opositores venezolanos y países comprometidos con una salida democrática. Según Borges, EE. UU. fue “determinante” y el Grupo de Lima “tomó el liderazgo” en América Latina “para decir que se acabó la democracia en Venezuela” y para tomar “posiciones más duras al respecto”.

De hecho, el primer golpe para Maduro a nivel internacional llegó el miércoles 23 cuando Estados Unidos reconoció de inmediato a Guaidó. Una acción que fue replicada por más de una docena de países de América como Brasil, Perú, Canadá, Argentina y Colombia, que jugó un papel importante en el proceso, según confirmó Borges.



Precisamente este domingo, el canciller Carlos Holmes Trujillo pidió en el Consejo de Seguridad de la ONU “transición y convocatoria a elecciones libres” en Venezuela.

A esta altura de los acontecimientos, es bastante claro que la proclamación de Guaidó fue un hecho planificado durante meses y que la lluvia de apoyos internacionales estaba concertada, para blindar al líder opositor.

A Maduro solo le quedan como aliados Rusia, China, Turquía, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Mientras que México y Uruguay siguen insistiendo en un diálogo que la oposición ha descartado de tajo.



Expertos como Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, aseguran que los apoyos a Guaidó son fundamentales no solo para ayudar a intensificar la presión sobre Maduro, sino para “mantener el impulso de la oposición”.



Pero la presión no solo será política. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, les pidió a los países que reconocen a Guaidó que desconecten su sistema financiero del régimen venezolano.

Si bien Washington lleva varios años sancionando al círculo más cercano e influyente del actual gobierno, la solicitud de Pompeo se convierte un llamado mucho más amplio para dejar sin oxígeno en materia económica al gobierno chavista.



“Esperamos que cada una de esas naciones se asegure de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro para permitir que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan al gobierno legítimo de ese estado”, dijo Pompeo ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU.



El mensaje del Secretario de Estado va de la línea con la declaración hecha el viernes por parte un vocero del Departamento del Tesoro, que aseguró que “EE. UU. utilizará sus herramientas económicas y diplomáticas para garantizar que las transacciones comerciales del Gobierno venezolano, incluidas aquellas que involucran a empresas estatales y reservas internacionales, sean consistentes” con el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela hecho por EE. UU. Con esto, a lo que se apunta es a que las ganancias del petróleo y también del oro vayan a las autoridades dirigidas por Guaidó.

Esta semana, el Banco de Inglaterra le negó al gobierno de Maduro retirar US$ 1.200 millones en oro, según informaron personas cercanas al tema, reportó la agencia Bloomberg. La decisión del banco de negar la solicitud se conoció luego de que altos funcionarios de EE. UU. presionaron a sus contrapartes del Reino Unido para impedir la operación.



Esa decisión del Banco de Inglaterra es clave, pues los US$ 1.200 millones en oro son parte importante de los US$ 8.000 millones en reservas extranjeras del Banco Central de Venezuela.



Aún no está claro si EE. UU. llegará al punto de imponer un embargo petrolero. Pero para Borges lo importante es que hay “una decisión de la comunidad internacional morder el tema Venezuela y no soltarlo hasta que haya una recuperación de la democracia”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Idafe Martín Pérez, AFP, Reuters, y Efe