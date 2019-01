Minuto a minuto: la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro empezará, este jueves, su nuevo mandato como presidente de Venezuela, en medio del rechazo internacional y de sanciones recientes que han impuesto Estados Unidos, la Unión Europea y países como Perú.



El mandatario tomará posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no el Parlamento, como ordena la Constitución, y estará acompañado de presidentes de Bolivia, Cuba, El Salvador y Osetia del Sur, así como el secretario general de la Opep.



EL TIEMPO - APP le contará, minuto a minuto, todo lo que sucede en el acto de posesión de Maduro.

Minuto a minuto

8:52 a.m.

A esta hora llegan al TSJ las delegaciones internacionales que participarán en el acto de posesión de Maduro.



8:35 a.m.

Maduro recordó en Twitter que un día como hoy, en el 2007, Hugo Chávez juramentaba como presidente para un periodo que no terminó debido a su muerte. "Seguiré construyendo la patria socialista, por el camino invicto de nuestro Comandante Chávez", agregó.



ELTIEMPO.COM - APP