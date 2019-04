El ‘profeta del terror’, el padre que fue expulsado por el chavismo

El 3 de febrero del 2015, el padre Pedro Freites Romero fue desterrado de Venezuela. Su expulsión se dio después de varios días de seguimientos, de que su casa, en la ciudad de Maturín, estuviera rodeada por fuerzas del Estado y de estar una semana “secuestrado”.



“Me enfrenté al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y tuve que escoger: o me callaba o me tenía que ir de mi país… hace 4 años estoy luchando por la libertad de Venezuela desde afuera”, contó Freites en charla con EL TIEMPO.

“Desde la Iglesia estamos de acuerdo con una intervención humanitaria que implique la presencia de fuerzas armadas en Venezuela”. FACEBOOK

Pero, ¿por qué lo desterraron? Según respondió, sus denuncias por violaciones a derechos constitucionales y humanos lo convirtieron en alguien muy incómodo para el chavismo y por eso lo empezaron a llamar el ‘profeta del terror’.

La lucha

Hace 35 años que Freites es sacerdote y durante poco más de dos décadas trabajó directamente en el Vaticano.



También se desempeñó como vocero de la Conferencia Episcopal de Venezuela y fue desde ese cargo que “me convertí en un estorbo para el régimen”.



“Tuve encuentros personales con Hugo Chávez y lo criticaba por su accionar. Levanté mi voz contra las estructuras del poder, pues comenzaron la destrucción de la familia y de las instituciones”, aseveró, al tiempo que agregó que su labor permitió tumbar varios proyectos de transformación de la Constitución.

Freites (izq.), durante un encuentro con Hugo Chávez. Foto: Archivo particular

Tomó partido contra el chavismo porque notó que las autoridades querían definir modelos de pensamiento y comportamiento únicos, “pero Dios nos creó como seres racionales y libres y no podemos permitir que, bajo ningún concepto de religión ni de política, nos impongan las cosas”.



Para Freites, que la Iglesia Católica se apersone de la situación que viven los venezolanos es importante, pues “no sirve solo rezar. Dios no hace lo que le toca hacer al hombre y por eso debemos ser promotores y luchadores incansables”.



“La fe no es solo alabar, es buscar la justicia, desmontar cualquier estructura de violación. La Iglesia está comprometida, hablando con claridad, firmeza, sin miedo. Tenemos que resistir con valentía para construir un futuro fuerte”, destacó.

“Guaidó tiene que seguir convocando manifestaciones. No puede dejar que la calle se enfríe, porque el régimen quiere tiempo para permanecer en el poder”. FACEBOOK

¿Intervención Militar?

El padre fue enfático: desde su punto de vista, en Venezuela ya no se logrará una solución a través de la vía diplomática y el dialogo, pues “no se puede negociar con delincuentes y criminales, que es lo que son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos sus colaboradores”.



“A más tardar en mayo deben haber acciones contundentes. Desde la Iglesia estamos de acuerdo con una intervención humanitaria que implique la presencia de fuerzas armadas en Venezuela. Estamos en manos de narcotraficantes y hay que tratarlos como tal: como delincuentes. No tenemos miedo y lo solicitamos abiertamente”, afirmó.



Manifestó que él mismo fue víctima de un intento de asesinato cuando estaba en la Conferencia Episcopal: hace 11 años, durante un viaje que hizo al Vaticano, fue reemplazado por el padre Jorge Piñango, a quien confundieron con Freites.



“Nosotros sabemos que Piñango fue secuestrado, torturado y asesinado por el gobierno, pero su crimen, hasta ahora, no se ha podido esclarecer”, señaló.

Desde febrero del 2015, Freites tuvo que salir de Venezuela. En la foto, al lado del papa emérito Benedicto XVI (izq.). Foto: Archivo particular

Preguntado por la necesidad de que el mundo apoye la lucha en Venezuela, Freites aseveró que la crisis ha afectado a países de la región y a territorios europeos y estadounidenses, por temas de migración y de violencia.



“En nuestro país hay una gran cantidad de grupos irregulares, tenemos conocimiento de más de 11.000. Por ejemplo, el arco minero está en manos del Eln y de los chinos, la frontera con Colombia la manejan también el Eln y las disidencias de Farc”, comentó.

Apoyo a Guaidó

Actualmente, Freites se encuentra en Miami, desde donde habla y escribe sobre la situación en suelo venezolano y forja relaciones con Estados y organismos, para que colaboren en el restablecimiento del orden judicial y político en su país.



“Trabajamos para desalojar del poder al tirano de Maduro. ¡Es un criminal, un delincuente! (…) El pueblo venezolano necesita ayuda: estamos viviendo una tragedia, con hambre, en la miseria y con servicios públicos colapsados”, alegó.

Freites está viviendo en Miami (Estados Unidos). Foto: Archivo particular

Sobre Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, expresó que la Iglesia lo reconoce como mandatario y que cree que ha hecho grandes avances. Además, indicó que es necesario combatir la corrupción que hay en el Consejo Nacional Electoral y así poder convocar elecciones pronto.



“Guaidó tiene que seguir convocando manifestaciones. No puede dejar que la calle se enfríe, porque el régimen quiere tiempo para permanecer en el poder”, deseó.



Los últimos cuatro años fuera de su tierra han sido duros, pero el padre Freites no pierde la esperanza de ganarle la batalla al chavismo.



“Extraño haber perdido lo que somos, caminar con libertad, tener nuestras propiedades. No podemos conformarnos con la mediocridad de quienes quieren una sociedad parasitaria, como lo han hecho en Cuba”, concluyó.



