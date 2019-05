Nuevo cara a cara entre Estados Unidos y Rusia por crisis en Venezuela

En medio de un ambiente tenso por la situación en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se encontraron este lunes en Finlandia para discutir sobre la situación en Venezuela y sobre un posible acuerdo de armas nucleares.



Al salir del encuentro, el primero reiteró que una intervención militar de Washington en Venezuela sería catastrófica e injustificada. Por su lado, Pompeo había denunciado horas antes una "actitud agresiva" de Rusia en el Ártico.

Los dos funcionarios se reunieron en el marco de un encuentro del Consejo Ártico en Finlandia. Lavrov dijo a periodistas que su reunión había sido provechosa y que habían logrado avances razonables en lo que respecta a la estabilidad nuclear.



El canciller ruso dijo que abordaron el tema de Venezuela y aseguró que su país está "categóricamente en contra de una intervención militar".



"El uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, o utilizada en respuesta a una agresión contra un estado soberano. En Venezuela no se observa nada parecido a esto", concluyó Lavrov.



Aunque el jefe de la diplomacia rusa señaló que no ha encontrado ningún país que realmente esté a favor de resolver la crisis venezolana mediante una intervención armada. "Partiendo de mis contactos con mis colegas estadounidenses y otros, europeos, latinoamericanos, no veo partidarios de una solución militar imprudente. Espero que todos compartamos esta visión", dijo.

Lavrov también expresó su esperanza de que esta comprensión se lleve a la práctica, de modo que "no se buscará una solución militar, porque resultaría catastrófica" y afirmó que su reunión con Pompeo ha supuesto "un paso adelante" respecto a la conversación telefónica que mantuvieron dos días atrás el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de EE. UU., Donald Trump.



"Nuestros presidentes acordaron reunirse cuando tengan la posibilidad, y estoy convencido que se dará la ocasión", señaló, aunque sin dar posibles fechas para ese encuentro. La única cumbre bilateral entre Putin y Trump hasta la fecha tuvo lugar precisamente en la capital finlandesa el pasado julio.

Aunque Pompeo no ha dado declaraciones después de la reunión, horas antes se había pronunciado contra Rusia asegurando que su "actitud agresiva" en el Ártico, junto a la de China, obligaban Estados Unidos a plantear nuevas estrategias para trabajar esta región rica en recursos naturales.



El Secretario de Estado aseguró que "la región se ha convertido en un espacio de poder y competencia mundial", antes de añadir: "sólo porque el Ártico sea un lugar salvaje no significa que deba convertirse en un lugar sin ley".



