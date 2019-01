Niños que han crecido comiendo de la basura, heridos y con adicciones

Miguel Gutiérrez / EFE

Paola, una quinceañera que salió de su casa a los 13 años, cuenta que está viva de milagro. "Lo peor que me ha tocado vivir en la calle es que me querían matar, y casi lo logran, ¿ves esta cicatriz en el cuello? Bueno, un tipo más grande que yo pensó que lo acusé con la policía sobre sus asuntos raros, entonces un día me siguió con unos amigos de él, agarró una botella, la partió y me enterró el pico en el cuello". Además, la amarraron y lanzaron al río Guaire que divide a Caracas en dos y donde van a parar todas las alcantarillas y desechos líquidos de la ciudad.