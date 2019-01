Mindefensa venezolano mantiene respaldo a Maduro y rechaza a Guaidó

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este miércoles que los militares no aceptarán "a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses", luego de que el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó esta misma jornada como presidente interino.

"El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley", dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.



En el mismo mensaje añadió que la Fuerza Armada defenderá la Constitución y será "garante de la soberanía nacional".



Los dichos del ministro son un respaldo al gobernante Nicolás Maduro, a quien la plana mayor de la Fuerza Armada ya había reconocido como su comandante en jefe hace casi dos semanas, y ocurren el mismo día que la oposición ejecuta el mayor acto de desconocimiento a la legitimidad del mandatario.



Guaidó, el joven diputado que preside el Parlamento, se autoproclamó presidente del país ante la presunta "usurpación" de la primera magistratura por parte de Maduro.



De manera reiterada, líderes de la oposición han llamado a los militares a actuar contra el régimen y a respaldar a la Asamblea Nacional, encabezada por Guaidó como el poder legítimo, dadas las condiciones en que Maduro logró reelegirse.



El gobernante chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado, en los cuales no participó la mayoría de la oposición, que tachó las votaciones de fraudulentas.



Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), así como varios gobiernos de la región, han declarado que no reconocen la legitimidad de su segundo mandato.



Maduro, en tanto, dijo hoy que los órganos de justicia del país deben "actuar apegados a la ley" luego de la autoproclamación de Guaidó.



"Les toca a los órganos de justicia actuar apegados a la ley y a los códigos de Venezuela, ya ese es un tema de la justicia para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana", dijo Maduro ante simpatizantes a las puertas del palacio presidencial de Miraflores.