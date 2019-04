'Descarada y criminal': Maduro a la OEA tras reconocimiento de Tarre

El Gobierno de Nicolás Maduro acusó este martes a la Organización de Estados Americanos (OEA) de convalidar un plan de golpe de Estado al darle un asiento en el consejo permanente a Gustavo Tarre, representante designado por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.



"La OEA convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado, y pretende crear condiciones para profundizar la agresión injerencista contra nuestro país, incluyendo la amenaza de una intervención militar", dice un comunicado de la cancillería venezolana.

El ente continental aprobó este martes una resolución que reconoce al venezolano Gustavo Tarre como representante permanente "designado" por el Parlamento de Venezuela, presidido por Guaidó. Esta acción ha sido considerada por el Ejecutivo de

Maduro, no reconocido por la mayoría de miembros de la OEA, como una "descarada y criminal violación del derecho internacional".



"Un grupo de gobiernos satélites de Washington ha dado aval a un títere político designado por Donald Trump (...) Se trata de una de las más infelices decisiones tomadas en la larga historia de desafueros jurídicos y políticos de esta organización", prosigue el Gobierno.

Gustavo Tarre, nuevo enviado especial del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Foto: AFP

El Gobierno de Maduro advirtió que no reconocerá ningún emisario político que no haya sido designado por Maduro y señaló a Tarre como un "fantoche político cuya espuria existencia resulta de la transgresión del ordenamiento jurídico".



Además, en el escrito oficial se indica que el Estado venezolano "no estará obligado a cumplir ninguna de las disposiciones acordadas" en el seno de la OEA "ni mucho menos a resarcir en ningún área".

"Washington ha iniciado una ruta tenebrosa que ensombrece el futuro de las relaciones entre los Estados en el continente", agrega el Ejecutivo venezolano, que acusa al Gobierno estadounidense de aplicar "una vulgar instrumentalización del chantaje y la presión" para lograr la aceptación de Tarre.



Con todo, el Gobierno de Maduro ratifica la decisión de abandonar la OEA el 27 de abril al cumplirse dos años de haber anunciado esa decisión.

EFE