Las organizaciones que reciben o dan ayuda a venezolanos en Colombia

La publicación del siguiente listado de organizaciones de apoyo a población venezolana y colombianos retornados en Colombia, se hace con el ánimo de socializar su existencia y brindar información de utilidad a las personas provenientes de Venezuela que llegan al país.



Sin embargo, la oferta y acciones desarrolladas por estas organizaciones son responsabilidad exclusiva de estas y no representan ni comprometen al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o de EL TIEMPO.



Cada una de las organizaciones que aparecen aquí ha autorizado la publicación de su información. En la segunda parte encontrará las oficinas de Acnur en todo el país.

Organizaciones

Organización: Gran Acuerdo Venezuela

Número de contacto: 300-8476496

Correo electrónico: granacuerdovenezuela@gmail.com

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 147#7- 58 Barrio Cedritos

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Información general y canalización de información especifica de lo que se puede hacer en Colombia. Tienen actividades, eventos y enlaces con organizaciones.

Organización: Un Pana En Colombia

Número de contacto: 322-3505286

Correo electrónico: unpanaencolombia@gmail.com

Ciudad: Bogotá

Dirección: Avenida 102 #71d-49 Barrio Santa Rosa

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asesoría Migratoria, difusión de información de organizaciones, fundaciones y fraternidades, nivel de respuesta inmediata.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Medicina, alimentos no perecederos, leche, pañales, toallas sanitarias, ropa, calzado.

Organización: Voluntad Popular Activistas

Número de contacto: 320-5950056

Correo electrónico: voluntadpopularbogota@gmail.com

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 123 #47 -10 oficina 201 Barrio Batán

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Apoyo con el envío de medicinas a Venezuela y Colombia, donación de alimentos y ropa.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Medicinas, ropa, alimentos y juguetes.

Organización: Fundación Nueva Gobernanza

Número de contacto: 3182204625

Correo electrónico: nuevagobernanza2018@gmail.com

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 45 #13- 57 oficina 502 Barrio Chapinero

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Formulación de proyectos, asesorías en regulación y legislación migratoria, recepción y distribución de donaciones

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Medicamentos, insumos de salud, ropa, alimentos y artículos de cuidado personal

Organización: Colonia Venezolana en Colombia - Colvenz

Número de contacto: 312-5600325

Correo electrónico: comunicaciones@colvenz.org

Ciudad: Bogotá

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asesorías en temas migratorios, legales, información de empleo, servicios de salud y Sisbén, acompañamiento y seguimiento en atención de salud, apoyo a mujeres embarazadas, duelo migratorio y atención psicológica

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa, zapatos, medicamentos y pañales.

Organización: Unión de trabajadores venezolanos y colombovenezolanos Utraven.co

Número de contacto: 316-2207636

Correo electrónico: contacto@utraven.co

Ciudad: Bogotá

Dirección: Calle 147 #15-35 Barrio Cedritos

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Defensa de derechos laborales, asesorías laborales, servicio de empleo y representación ante el gobierno.

Organización: Asociación de venezolanos Ávila - Monserrate

Número de contacto: 2480293 y 316-2759441

Correo electrónico: grupoavilamonserrate@gmail.com

Ciudad: Bogotá

Dirección: Carrera 7 #81-50 oficina 202

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Información y contacto con los espacios de atención humanitaria. Formación de jóvenes líderes en procesos de construcción democrática.

Organización: Portal instagram @venezolanosencolombia01

Número de contacto: 315-2009528

Correo electrónico: albanyzuluaga@gmail.com

Ciudad: Bogotá y Bucaramanga

Dirección: Bogotá - Calle 150 #48-64 apartamento 503 Victoria Norte / Barrio Mazurén // Bucaramanga: Carrera 19 #58-64 Centro

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asesorías en temas migratorios e información de trámites. Asesoría y publicación de arriendos. Publicación de ofertas de empleo. Informan sobre casos de estafas conocidas.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Alimentos no perecederos para niños, útiles escolares, ropa para niños, juguetes, artículos para niños, medicamentos, utensilios y artículos de higiene personal.

Organización: Venezolanos en Barranquilla (Venezuelaquilla)

Número de contacto: 301-3384368

Correo electrónico: info@venezolanosenbarranquilla.org

Ciudad: Barranquilla

Dirección: Carrera 64b #96-85 Barrio Altos de Río Mar

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Alimentación, bolsas de comida, kits de aseo, mercancía para iniciar emprendimientos informales (mecato, termos para café, dulces), apoyo para ingreso al mercado laboral en servicios artesanales y domésticos, costureras, peluquería, albañilería, pintura, herradería y/o carpintería.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Donaciones en especie, alimentos no perecederos, medicinas, enseres, ropa, cobijas, artículos de aseo personal y lavandería, donaciones en efectivo para casos especiales como traslados de enfermos, traslados de migrantes para reencuentro familiar, medicinas especiales con formula, equipos médicos especiales de urgencia como muletas, bastones y sillas de ruedas.

Organización: Caminantes Tricolor

Número de contacto: 300-6377645

Correo electrónico: alans.peralta@gmail.com

Ciudad: Cúcuta, Tunja, Pamplona, Bogotá, Cali y Santander de Quilichao

Direcciones: Norte de Santander: Calle 33a #22 Urbanización Santa Rosa de Lima -Los patios - Norte de Santander // Cúcuta: Avenida 0 #11-129 Edificio Ume consultorio 202 Barrio Caobos

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Atención primaria a los caminantes en ruta como medicina básica, ropa, abrigos, zapatos, alimentos e hidratación, suministro de donaciones a los siete refugios identificados en la ruta desde Cúcuta hasta el Páramo de Berlín

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa, abrigos, zapatos, medicina básica, alimentos no perecederos, barras energéticas, bocadillos, panela, agua, hidratación general, colchonetas, carpas bolsas de dormir, morrales, kits de limpieza

Organización: Venezolanos por decisión - Colombia

Número de contacto: 312-4170341

Correo electrónico: info.venezolanospordecision@gmail.com

Ciudad: Bogotá, Ibagué, Cúcuta, Santander del sur, Pamplona

Dirección: Sede principal calle 25b # 69 C 19 oficina 105, Ciudad Salitre, Bogotá.

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Orientación y ayuda en temas de documentación, trámites ante los entes respectivos, ubicación en trabajos temporales, ropa y alimentación.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Alimentación, ropa, zapatos y cobijas.

Organización: Colonia Venezolana en Colombia - Colvenz

Número de contacto: 300-6018496

Correo electrónico: comunicaciones@colvenz.org

Ciudad: Pasto

Dirección: Carrera 23 #21-22 Barrio Las Cuadras, Centro de Pasto

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asesorías en salud, contacto con entidades de la ciudad o municipio, ropero solidario, asesorías en la obtención de documentos de viaje, asesorías en vinculación de menores de edad al sistema educativo, eventos deportivos, redireccionamiento de los migrantes al Servicio de Refugiados de Pasto y Pastoral Social

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Cobijas, sábanas, colchonetas. También ropa, zapatos para niños y adultos, productos de aseo personal, alimentos para bebés y alimentos en general.

Organización: Colonia Venezolana en Colombia - Colvenz

Número de contacto: 300-6018496

Correo electrónico: comunicaciones@colvenz.org

Ciudad: Medellín

Dirección: Carrera 46 #68 Sur- 40. Edificio Alicia, oficina 202. Sabaneta-Medellín

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asesoría jurídica y en temas migratorios; en salud, contacto con entidades de la ciudad o municipio, ropero solidario, asesorías en la obtención de documentos de viaje; en vinculación de menores de edad al sistema educativo, información de empleo a través de la bolsa de empleo de Colombia. Eventos deportivos, futbol, plogging, baseball y otros, eventos culturales, jornadas de apoyo, duelo migratorio. Consultorio médico solidario. Los servicios de pediatría y medicina general tienen un valor de $35.000.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa, kits de cocina y aseo, zapatos, colchones, sabanas y cobijas.

Organización: Refugio Hogar del Espíritu Santo - Tunja

Número de contacto: 313-8115707

Ciudad: Tunja

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Ofrecen alojamiento hasta por 72 horas, alimentación, ropa, zapatos, kits de aseo, medicinas, Traslados a hospitales cuando el caso lo requiere.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Alimentos no perecederos, ropa, juguetes, artículos de niños, medicamentos, utensilios y artículos de higiene personal, cobijas, sábanas ayuda económica para el sostenimiento, dotación de la casa y servicios públicos.

Organización: Fundación entre dos tierras

Número de contacto: 318-7728803

Correo electrónico: albacpereira67@gmail.com

Ciudad: Bucaramanga

Dirección: Calle 18 #28-56

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Desayunos, almuerzos, medicamentos (con formula médica), asesoría jurídica y migratoria, atención psicológica. Kits de aseo, atención de rutas de caminantes (incluye hidratación, alimentación, primeros auxilios, apoyo emocional), atención médica primaria. La ropa y los zapatos tienen un costo de 1.000 a 2.000 pesos colombianos.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa nueva o usada para tierra caliente, pañales, alimentos para bebé, artículos de aseo, medicamentos, zapatos, cobijas, sábanas, maletas, morrales, abrigos, impermeables, sleeping, colchonetas y alimentos no perecederos.

Organización: Fundación Colombo Venezolana Nueva Ilusión

Número de contacto: 312-2718129

Correo electrónico: fundacioncolombovenezolana@gmail.com

Ciudad: Cúcuta

Dirección: Calle 5 #17b-04 Aniversario II Barrio La Libertad // Avenida 2 #17-43 Barrio San Luis

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asesorías jurídicas, en temas migratorios e información sobre educación en el Sena, programas de la Cruz Roja, Pastoral Social y Cospas para recibir mercados, empleos formales e informales, psicología, eventos deportivos y fiestas para motivarlos.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa para niños, niñas y adultos, alimentos no perecederos, alimentos enlatados y donaciones en efectivo.

Organización: Fundación Niños y Niñas con Cáncer -- Soñar Cúcuta

Número de contacto: 313-8891150

Correo electrónico: sonarcucuta@gmail.com

Ciudad: Cúcuta

Dirección: Avenida 11e #5an-71 Barrio Guaymaral - Hospital Erasmo Meoz, tercer piso

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Auxilio de desayuno, almuerzo y cena y auxilio de transporte para el paciente y su acompañante

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Donaciones en efectivo o en especie, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, pañales, pañitos, Pediasure, tapabocas, juguetes, ropa y zapatos.

Organización: Asocvenecol

Número de contacto: 318-2393074

Correo electrónico: bienestar@asocvencol.com o informacion@asocvencol.com

Ciudad: A nivel nacional

Dirección: Calle 93 #19- 55 Barrio Chico, Bogotá

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Gestión de información, apoyo a emprendimientos, apoyo para desarrollo de Pymes (pequeñas y medianas empresas), contactos y alianzas que promueven el desarrollo y generar calidad de vida

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Alimentos, ropa, zapatos y medicamentos.

Organización: Fundación Manitas Amarillas

Número de contacto: 318-4103451

Correo electrónico: manitasamarillas@gmail.com

Ciudad: Cundinamarca (Chía, Cajicá, Tenjo) y Cúcuta

Direcciones: Cundinamarca - Hacienda Fontanar Chía// Cúcuta - Quintas del Tamarindo I Casa F2 - Villa del Rosario vía San Antonio y la Parada

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Asistencia médica, donación de ropa, zapatos, medicamentos, mercados, juguetes, artículos de niños

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Ropa, zapatos, Medicamentos, kits aseo personal, ropa de frío, ponchos, comida no perecedera, mercados, kits de primeros auxilios, juguetes e impermeables.

Organización: El Derecho a No Obedecer

Número de contacto: 300-8641580

Correo electrónico: elderechoanoobedecer@otraparte.org

Ciudades: Medellín, Bogotá, Cali y Cúcuta

Dirección: Medellín - Carera 43a #27a Sur-11 (Envigado, Zona 2).

En las demás ciudades aún no cuentan con un espacio físico.

¿Qué le ofrecen a los venezolanos y/o colombianos retornados?: Actividades simbólicas y diálogos ciudadanos, promueven sinergias entre redes de apoyo a migrantes y redireccionamiento de donaciones a asociaciones de venezolanos en Colombia.

¿Qué tipo de donaciones recibe?: Voluntariado para actividades simbólicas.

Oficinas de Acnur

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia dirige y coordina la acción internacional para la protección de los refugiados en todo el mundo.



Actualmente tiene presencia en 128 países, entre ellos Colombia, y tiene un equipo de

10.800 personas. Su objetivo es ayudar y proteger a refugiados, retornados, desplazados internas y apátridas en todo el mundo.



“Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, e identificar soluciones duraderas para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras, la integración en la sociedad de acogida o el reasentamiento en un tercer país”, dice su estatuto. Acnur es aliado de la campaña de EL TIEMPO, Panas en Colombia. Estas son las oficinas que brindan información en Colombia.

Apartadó

Teléfono: (+574) 8287719

Fax: (+574) 8287723

Email: colap@unhcr.org

Dirección: Calle 100F N° 109-22

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Arauca

Teléfono: (+577) 8857980/7788

Fax: (+577) 8856804

E-mail: colar@unhcr.org

Dirección: Calle 20 N° 24-68. Barrio Las Corocoras

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Bogotá

Teléfono: (+571) 5463666

Fax: (+571) 3126511

E-mail: colbo@unhcr.org

Dirección: Calle 71 N° 12-55

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Buenaventura

Teléfono: (+572) 2422067

E-mail: colbe@unhcr.org

Dirección: Cra.3 N° 7-32 Of. 1302, Edificio Pacific Trade Center

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Cúcuta

Teléfono: (+577) 5771035/96

E-mail: colcu@unhcr.org

Direccion: Av. 4E N° 6-61. Barrio Sayago

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Medellín

Teléfono: (+574) 3522795/3524326

E-mail: colme@unhcr.org

Dirección: Calle 7 N° 39 - 215 Of. 1301 Edificio BBVA El Poblado

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Mocoa

Teléfono: (+578) 4200003

Fax: (+578) 4200002

E-mail: colmo@unhcr.org

Dirección: Calle 12 Carrera 11 esquina Barrio Obrero.

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Pasto

Teléfono: (+572) 7313009

Fax: (+572) 7313016

E-mail: colps@unhcr.org

Dirección: Calle 35A N° 18 – 87 Barrio Versalles

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Quibdó

Teléfono: (+574) 6715146

E-mail: colqu@unhcr.org

Dirección: Calle 21 N° 4-82 Barrio La Yesquita

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Riohacha

Teléfono: (+575) 7292585

E-mail: colri@unhcr.org

Dirección: Calle 8 N° 4-03 Centro

Horario: Lunes a Viernes 9:00-12:00, 14:00-17:00

Adicionalmente, Acnur apoya una serie de consultorios jurídicos de universidades que ayudan a la población con necesidad de protección internacional. Este programa lo lidera la Corporación Opción Legal. Estos son los contactos.

Consultorios jurídicos

Arauca

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca

Teléfono: 3204088120

Correo: uccarauca2@opcionlegal.org

Dirección: Carrera 18 # 14- 78 Barrio Cristo Rey

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. No tiene atención virtual

Bogotá

Universidad del Rosario

Teléfono: 3204101241

Correo: unirosario@opcionlegal.org

Dirección: Carrera 5 # 15- 37 Edificio Dávila

Atención virtual: https://goo.gl/forms/ePBr5MHmCRwP7Y3p1

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Para situaciones de asistencia legal inmediata se pueden comunicar mediante mensaje de texto o un mensaje en Whatsapp al 320 410 1241 o al correo electrónico unirosario@opcionlegal.org. Para consultas de información y preguntas frecuentes pueden diligenciar el formulario que encuentra en el siguiente link: https://goo.gl/forms/ePBr5MHmCRwP7Y3p1

Cúcuta

Universidad Libre

Teléfono: 320 4157416

Correo: yeraldin.villamizar@opcionlegal.org

Dirección: Avenida 4ta # 12N- 81 Urbanización del Bosque

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y 2:30 p.m. a 5:00 p.m. No tiene atención virtual

Medellín

Universidad de Antioquia

Teléfono: 3204101888

Correo: asistenciamigrantes@udea.edu.co

Dirección: Calle 49 # 42A- 39 Edificio Antigua Escuela de Derecho, Medellín

Atención virtual: https://goo.gl/forms/ysbrbwMMQ15dQBFn2

Horario de atención: Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Se debe solicitar cita en taquilla

Barranquilla

Universidad del Norte

Teléfono: 320 4099565

Correo: laura.cera@opcionlegal.org

Direcciones y horarios de atención:

- Sede principal: Calle 74 # 58-79. Barrio El Prado. Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.

- Sede Hospital Universitario del Norte: Calle 30 Autopista al Aeropuerto al lado del Parque Muvdi. Lunes a jueves de 8:30 .am. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Los viernes la atención es de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

- Sede Puerto Colombia: Personería de Puerto Colombia - Antigua Alcaldía. Lunes, miércoles y viernes de 8:30 am a 12:30 p.m.

- Sede barrio La Sierra: Calle 54 # 10B - 27 Centro del Vida del Adulto Mayor. Martes y jueves de 8:30 am a 12:30 p.m.

- Consultorio Jurídico Virtual: www.uninorte.edu.co/consultorio-juridico/consulta-virtual

Teléfono: 3509258 - 3509509 extensión 3610 Celular 3204099565





EL TIEMPO*

*Con información de Acnur