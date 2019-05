Leopoldo López asegura que se reunió con militares en su casa

El dirigente opositor de Venezuela Leopoldo López dijo este jueves desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde está hospedado, que se reunió con generales y comandantes de la Fuerza Armada de Venezuela en las últimas tres semanas.

Esas reuniones se realizaron en la casa de López, quien abandonó su arresto domiciliario el 30 de abril para acompañar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en una llamado a los militares para que abandonen al régimen de Nicolás Maduro.



López no dio los nombres de los oficiales con los que se reunió, pero dijo que habló con "muchos". "Durante más de tres semanas hubo reuniones en mi casa. Allí me reuní con comandantes, con militares, con representantes de la fuerza Armada, de la fuerza policial", dijo.

“En estos momentos, yo estoy en condición de huésped, como lo ha dicho el canciller del gobierno de España y en esa condición voy a permanecer”, aseguró López, quien afirmó: “Estamos en estos momentos en la fase del cese de la usurpación de la operación libertad”.



El líder opositor dijo que esperaba que el "cese de la usurpación" ocurriera en semanas. "Nosotros estamos de acuerdo con la cooperación de todds los países, en todos los terrenos. La comunidad internacional no nos va a dejar solos. He recibido llamadas de varios presidentes", aseveró López.



Además, el opositor negó que el levantamiento que se dio el pasado 30 de abril haya sido un golpe de Estado. "Esta dictadura se va a acabar", afirmó. "A los que perdieron la esperanza, les digo que eso es lo único que no podemos perder", agregó.

Redacción internacional*

Con Efe