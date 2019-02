‘Colombia sufrirá derrota aplastante si invade Venezuela’

El miembro de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Pedro Carreño, aseguró en una entrevista difundida este domingo que Colombia sufrirá una "derrota aplastante" si llegase a invadir Venezuela como ha advertido el gobernante Nicolás Maduro.



"Los generales colombianos (...) saben que recibirían una derrota aplastante (si invaden Venezuela)", dijo Carreño en un programa de entrevistas de la televisión privada local Televen.

El jefe de la comisión de Contraloría de la ANC aseveró que los militares colombianos no tienen "ni la fuerza, ni los equipos, ni los hombres, ni el adiestramiento, ni la moral" necesarias para generar una "acción bélica" contra Venezuela, país con el que Colombia comparte una extensa y porosa frontera.

Explicó que Colombia está supuestamente interesada en una invasión a Venezuela con el fin de apoderarse de una zona del oeste del país, incluido el estado de Zulia, rico en petróleo y otros recursos.



"A Colombia hay que verla desde la perspectiva energética", dijo Carreño antes de apuntar: "Ellos aspiran que en una eventual invasión a Venezuela se cumpla la tesis de la media luna y el territorio comprendido entre los estados Apure, Barinas, Mérida, Trujillo y Zulia le quede a los colombianos".



Maduro dijo el viernes que Estados Unidos y Colombia, dos países que no reconocen el nuevo mandato de 6 años que juró hace poco más de un mes y le han pedido que abandone el poder que ejerce desde 2013, trazan "planes de guerra contra Venezuela" en el marco de una operación para entregar ayuda humanitaria.

Ellos aspiran que en una eventual invasión a Venezuela se cumpla la tesis y el territorio comprendido entre los estados Apure, Barinas, Mérida, Trujillo y Zulia le quede a los colombianos

En ese sentido, ordenó a las Fuerzas Armadas un plan de "despliegue permanente" para la defensa de "todo el territorio", que incluya a soldados y equipamiento militar en las calles. Al respecto, Carreño dijo que los militares venezolanos están preparados y cuentan con un sofisticado sistema portátil de defensa antiaérea de fabricación rusa conocido como Igla, capaz de derribar blancos a distancias superiores a los 2.000 metros.



Asimismo, indicó que Venezuela tiene casi 15.000 francotiradores entre el Ejército regular y la milicia, un novel cuerpo que de acuerdo con cifras oficiales tiene más de 1,6 millones de combatientes.



"¿Tú sabes qué es un francotirador experto con un fusil Dragunov? Cada cartucho es un enemigo abatido", agregó. Carreño también dijo que Estados Unidos trata de provocar el desconocimiento de Maduro entre los militares a través de un "asedio psíquico", y que sus planes contra Maduro quedaron en "ambigüedad" ante el respaldo que, dijo, ha encontrado el mandatario en las calles.



"Se chorrearon (asustaron) los Estados Unidos, porque se metieron contra Venezuela en una aventura y no encuentran como salir", apuntó.



Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional. El 23 de enero Juan Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino al considerar "ilegítima" la toma de posesión de Maduro.



Guaidó ha hecho una prioridad la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela y ha señalado que las donaciones ingresarán con el apoyo de los ciudadanos y la comunidad internacional, principalmente de naciones como Estados Unidos y Colombia, que lo reconocen como autoridad legítima del país. Gran parte de las donaciones están almacenadas en la ciudad colombiana de Cúcuta, y los opositores han dicho que la ingresarán al país el próximo día 23.

