La crisis de Venezuela revela los problemas no resueltos en Suramérica

Malo para todos, el proyecto autoritario cumplió veinte años. Lejos quedaron los tiempos de bonanza petrolera. La empresa estatal produce cada vez menos y la prometedora minería del oro está principalmente en manos ilegales.



Único país de la región con predominio militar, o dicho de otro modo, donde la Fuerza Armada orienta y respalda a un gobierno que viola derechos para conservar el poder. Presos políticos, censura a la prensa, desabastecimiento, penurias, millones de emigrantes, desconocimiento del orden constitucional.

Maduro en retroceso debe convivir con un presidente encargado, designado por la Asamblea Nacional, a la que han desprovisto de sus competencias porque no la controlan. El presidente Guaidó fue reconocido por gran parte del mundo preocupado por Venezuela. No detenta el poder del Estado militarizado, pero tiene legitimidad y el respaldo de amplias mayorías del pueblo.



Despacha sus asuntos desde una oficina con banderas en el recinto de la Asamblea Nacional, designa embajadores que son recibidos por la mayoría de los presidentes y se muestra como un joven criterioso, equilibrado y resuelto. Logró finalmente unir y representar la oposición.



La tensión en la frontera con Colombia es alta, pero en estos días se encuentra animada por la concentración de ayuda humanitaria –principalmente estadounidense–, preservada en grandes almacenes administrados por el Estado colombiano. La ayuda está compuesta por elementos necesarios para mitigar la tragedia del país hermano, principalmente medicamentos y alimentos.



El presidente interino anuncia que el 23 de febrero es el día en que los venezolanos se movilizarán para trasladar dichos elementos y distribuirlos entre sus destinatarios. Es una actitud valiente y desafiante al mismo tiempo. El desafío consiste en preguntarse si la Fuerza Armada Bolivariana y la Policía Nacional serán las barreras que impidan el tránsito de la mercadería. Y si lo fueran, ¿la incautarán para ser los autores de su distribución?



Llamativamente, el sistema internacional de ayuda humanitaria permanece impasible en resguardo del principio de no injerencia, al que se le otorga un carácter absoluto del que carece porque los Estados voluntariamente aceptaron limitaciones al mismo en numerosos acuerdos internacionales vigentes en nuestra región.



Las amenazas de empleo de la fuerza, afortunadamente, son retóricas hasta el día de la fecha; sin embargo, los exégetas de la no injerencia en defensa de principios nobles pero raídos parecen defender a Maduro y desinteresarse del sufrimiento del pueblo hermano.



Mientras tanto, el centro del debate que nos debemos en la región es la responsabilidad de proteger, por la cual los Estados tienen la obligación de apelar a todos los medios diplomáticos que excluyan la violencia y permitan mitigar el sufrimiento de un pueblo asolado por el insensato experimento de la dictadura madurista.



MARCELO STUBRIN

Embajador de Argentina