Líder de Asamblea Nacional se declara presidente interino de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el opositor Juan Guaidó, pidió este viernes el apoyo de los ciudadanos, los militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo que, denunció, está "usurpado" con Nicolás Maduro como presidente.

"Debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional (lo) que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer", dijo el diputado ante un millar de personas que se concentraron en el este de Caracas para denunciar la "ilegitimidad" de Maduro.



Guaidó dijo que la Cámara se apegará a la constitución venezolana y, en este sentido, asumirá "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República", no sin advertir que el mero decreto no será suficiente para sacar del poder a Maduro, que juró este jueves como jefe de Estado hasta 2025.

"Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional al ejercicio de los artículos de nuestra constitución 333, 350 y 233 para ejercer mandato", prosiguió el opositor sin nunca decir expresamente que asume el cargo de presidente de la República como piden algunos sectores del antichavismo.



El discurso de Guaidó tuvo reiterados llamamientos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que respalde las acciones de la Cámara, un órgano declarado en desacato por el Supremo en 2016, pocas semanas después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños.

Como para aclarar las dudas y esa ambigüedad que dejó el discurso de Guaidó, la Asamblea Nacional informó mediante un comunicado que Juan Guaidó, presidente del Parlamento, asumió las competencias de la Presidencia de Venezuela para convocar a elecciones que faciliten la transición de gobierno.



"Apegándose a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumió las competencias de la Presidencia de la República para, junto al pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional, convocar un proceso de elecciones libres y transparentes que faciliten una transición pacífica y democrática en el país", reza el documento.



"Durante un Cabildo Abierto realizado este viernes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde diputados del Poder Legislativo, estudiantes, gremios, sindicatos, antiguos seguidores del chavismo y sociedad civil, respaldaron las acciones del Parlamento, Guaidó aclaró que hay una usurpación por parte de Nicolás Maduro porque la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 tuvo irregularidades y sus resultados fueron rechazados por Venezuela y el mundo", agrega unos renglones más abajo.

Tras la decisión, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su apoyo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela luego de que anunció que se apega al artículo 233 de la Constitución.



"Saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela", dijo en su Twitter.

"A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado, aquí está la legítima Asamblea Nacional que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir", dijo a la institución castrense que este jueves juró lealtad a Maduro dos horas después de su toma de posesión.



Con todo, Guaidó convocó "a todo el pueblo a la calle" a participar el 23 de enero -fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez- "a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela".



Indicó que esta no será la única protesta callejera pues prevén acompañar las manifestaciones que desde hace varios meses encabezan empleados públicos de casi todos los gremios para denunciar el deterioro de su calidad vida debido a la severa crisis económica por la que culpa al Gobierno chavista.



Minutos más tarde, la cuenta oficial del Departamento de Estado de EE. UU., en su versión en español, felicitó el nombramiento de Guaidó y manifestó su apoyo al este órgano liderado por mayoría opositora al régimen de Maduro. "En llamada con @jguaido, el secretario Pompeo reiteró el compromiso estadounidense con la Asamblea Nacional, la única institución legítima y elegida democráticamente que queda en #Venezuela, así como con el restablecimiento de la democracia en el país", afirmaron en su cuenta de Twitter.

El parlamentario, de la formación Voluntad Popular (VP), reiteró que el Legislativo seguirá trabajando para el "cese la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres".



Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos comicios que la oposición y numerosos países de América y Europa señalan como fraudulentos, entre otras razones por la imposibilidad de competir que tuvieron los principales líderes del antichavismo.



