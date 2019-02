Guaidó llama a una ‘avalancha’ para buscar ayuda humanitaria

De nuevo los venezolanos se volcaron a las calles, incansables, enfundados en el tricolor. Una vez más en la lucha por la democracia, una vez más clamando por el fin de la "revolución bolivariana" y atendiendo al llamado del presidente encargado, Juan Guaidó. Justo cuando se cumplen cinco años de la primera oleada de protestas contra Nicolás Maduro.

A pesar de la expectativa creada estos días en torno al acopio e ingreso de la ayuda humanitaria que se compila en territorio colombiano, cerca del puente Tienditas, Guaidó despejó dudas y aseguró que será el venidero 23 de febrero el día en que "entrará" la ayuda.



"El día que ingrese la ayuda tendremos que ir en caravanas, en protesta, en movilización, en acompañamiento", dijo ante la multitud. "La Fuerza Armada tendrá algunos días para ponerse del lado de la Constitución y de la Humanidad". Luego enfatizó: "esta es una orden directa para la Fuerza Armada. Dejen entrar la ayuda humanitaria".

Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciaba que los alimentos que forman parte de la ayuda que se organiza para apoyar a Venezuela son cancerígenos. "Son casi un arma química", dijo mostrando algunas fotos, aunque sin especificar de donde las obtuvieron. Maduro ha dicho en varias ocasiones que la ayuda no es más que "comida podrida".



Desde el domingo la oposición suma voluntarios no solo para la tarea de resguardo de la ayuda humanitaria, sino también de su búsqueda. A través de la página web voluntariosxvenezuela.com se han registrado al menos 250 mil personas que han manifestado estar dispuestas a apoyar esta labor. Guaidó señaló que el fin de semana se darán las primeras directrices sobre cómo sería esa movilización para abrir el canal humanitario.



Al ingreso de ayuda previsto ya en el puente Tienditas -y también el puente Simón Bolívar- Guaidó afirmó que se sumará un nuevo centro de acopio en la región brasileña de Roraima.



Además de un desafío abierto al régimen de Nicolás Maduro -quien insiste que en su país no hay emergencia médica ni alimentaria- la búsqueda de la ayuda humanitaria pone a la Fuerza Armada frente a un dilema humano e intensamente político.



¿Seguirán los militares la orden de Maduro o de Guaidó? El país parece haber entrado en una cuenta regresiva para la respuesta a esta pregunta, en la que muchos ven el futuro de Venezuela. El entusiasmo en las calles que recorrieron los opositores todavía no se desinfla ante la promesa del joven Guaidó, quien señaló que "todavía falta (...) pero seremos felices".



Mientras Guaidó ha dicho que espera organizar una "avalancha humanitaria", Maduro aseguró en entrevista con la BBC que nunca daría la orden a la Fuerza Armada de disparar contra civiles venezolanos.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal EL TIEMPO

CARACAS