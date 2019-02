'Autor material del atentado en Bogotá vivió en Venezuela': Guaidó

El jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este lunes que el terrorista del Eln que atentó el pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, en el que murieron 21 cadetes, además del autor material del ataque, vivió durante años en Venezuela.

"El Eln tiene operaciones en Venezuela, extrae oro y compra armas. Es importante que lo sepan (...) Y hubo un atentado terrorista hace unos días en Bogotá, casualmente el autor material estuvo, oh sorpresa, en Venezuela durante muchos años", dijo Guaidó en una rueda de prensa en la que se refirió a José Aldemar Rojas Rodríguez "el Mocho", el conductor del carro cargado con explosivos.



Guaidó dijo que era una "vergüenza" que el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, haya pedido "el retiro de grupos terroristas" de su país con un "por favor", teniendo en cuenta que, según afirmó, han sido responsables de "masacres" contra soldados venezolanos.

"Eso habla del rol de la fuerza armada, no solamente en seguridad ciudadana, en soberanía", agregó. El sábado pasado Guaidó pidió a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana del Eln, de la frontera entre los dos países.



"No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al Eln de la frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad", dijo entonces.



En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que el Eln actúa también en su territorio.



El Eln inició en 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que fueron trasladadas a La Habana en mayo del año pasado. Sin embargo, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha condicionado la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo deje de secuestrar y libere a las personas que tiene en su poder. Este domingo se conoció de la liberación de tres tripulantes de un helicóptero derribado en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que habían sido secuestrados desde el pasado 12 de enero.



EFE