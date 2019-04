Guaidó anuncia nuevas movilizaciones el próximo miércoles

Miles de venezolanos se tomaron, al mediodía de este sábado, las calles para protestar por la falla de servicios que mantiene a oscuras y sin agua a parte del país, reclamando la salida del gobierno de Nicolás Maduro, que ha recibido nuevas sanciones de Estados Unidos.

"Aquí no vinimos a exigir agua, luz, vinimos a exigir libertad, democracia", dijo el jefe del Congreso, Juan Guaidó desde una avenida al este de Caracas, donde se efectuó la concentración opositora, y quien anunció para el miércoles 10 de abril nuevas protestas.

Aquí no vinimos a exigir agua, luz, vinimos a exigir libertad, democracia FACEBOOK

TWITTER

En varios puntos de Caracas, miles de manifestantes salieron a las calles, algunos golpeando ollas y otros cargando pancartas contra el gobierno de Maduro. Los manifestantes le dieron el sí a la convocatoria de Guaidó de hacer un 'simulacro de Operación Libertad'.



En su discurso Guaidó manifestó que los trabajadores públicos son fundamentales para atacar al régimen e insistió en que ellos no pueden seguir viviendo en condiciones denigrantes.



También arremetió contra el apoyo de Cuba al régimen de Maduro: “Ya basta de la impunidad de los grupos armados e irregularmente armados y financiados por Cuba".



"¿Vamos a esperar o vamos a seguir activos en las calles de Venezuela? Hemos llegado hasta aquí porque es importante en esta etapa de Operación Libertad que depende de nosotros, gracias a nosotros contamos con apoyo internacional, gracias a su sacrificio contamos con el mundo y vamos a seguir contando, no tengan duda ni un momento”, dijo Guaidó.

Venezuela sufrió en marzo dos extensos apagones que dejaron a oscuras a gran parte del país. El gobierno los atribuyó a un "sabotaje", pero expertos dicen que las suspensiones obedecen a la falta de mantenimiento y de inversión en infraestructura. Aunque el gobierno anunció cortes programados de tres horas en la semana que excluyen a Caracas, en varios estados son más prolongados, sobre todo en el oeste del país. En la capital todavía había algunas fallas en el suministro de agua.



En Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulia, uno de los más castigados por los cortes de luz, la Policía dispersó las protestas con gases lacrimógenos e incluso con perdigones cuando apenas comenzaban. Dos diputados fueron detenidos y liberados minutos después, dijo Guaidó.



"Salí a marchar para buscar un cambio por mis hijos, hace un mes casi pierdo a uno de ellos porque me le dio hepatitis", dijo Denis Fernández, de 25 años, que había sido alcanzado por un perdigón. "Estoy harto. Me hirieron y aunque me asusté lo que me da es rabia".



Guaidó llamó a sus seguidores a continuar con las protestas, aún si hay temores de que sean reprimidas. Y convocó para otra manifestación el miércoles. "Miraflores (palacio de Gobierno) tiembla porque estamos en la calle. Hoy se atrincheraron en cuatro cuadras, nosotros estamos en 358 puntos" del país, dijo el líder opositor. "¿Cómo nos protegemos? Con mucha gente, no nos van a encarcelar a todos".



Paralelamente, miles de seguidores de Maduro marcharon desde el oeste hasta el centro de Caracas tocando tambores y gritando arengas a favor del Gobierno.



"Los apagones nos afectaron, pero por eso no voy a estar en contra de mi presidente", dijo Maribel Ríos, una trabajadora de limpieza de 65 años. "Haya lo que haya, yo sigo luchando por mi patria y por mi presidente Nicolás Maduro, damos la vida si es necesario, pero es mi presidente y ahí se queda".



Washington anunció el viernes más sanciones contra el sector petrolero, la principal fuente de divisas del país, para tratar de cercar financieramente al gobierno.



El sábado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció una visita a

Venezuela de su presidente, Peter Maurer, del 6 al 10 de abril. La Cruz Roja prometió enviar asistencia humanitaria para sus hospitales en el país.



ELTIEMPO.COM CON INFORMACIÓN DE REUTERS