‘Fuerza Armada aspira tutelar la transición en Venezuela’

Rocío San Miguel trabajó durante años en el Consejo Nacional de Fronteras del gobierno del presidente Hugo Chávez, de donde fue despedida tras haber firmado la solicitud de referendo revocatorio en contra del ‘comandante’ en el 2004. A partir de entonces la abogada, experta en asuntos militares, se ha especializado en observar e interpretar lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada Nacional venezolana (FAN) desde la organización no gubernamental que lidera, Control Ciudadano.

Es una voz experta sobre el tema militar en Venezuela, y desde su punto de vista, asegura que la oposición todavía no ha enviado el mensaje que los uniformados esperan.

Usted ha dicho que no hay paz dentro de la FAN y también que Nicolás Maduro está dirigiendo personalmente la represión a quienes protestan en su contra ¿Cómo puede describir la situación interna en este momento?

La FAN está sometida como nunca antes en estos últimos 20 años a fuertes presiones internas e internacionales. Tenemos contabilizado un promedio de hasta 10 mensajes internacionales dirigidos a la FAN, eso no tiene precedentes. Y en el plano interno la crisis social, política y económica no cesa de agravarse.

¿Qué tan vulnerable es la FAN a presiones en este momento?

En los últimos 20 años la FAN ha pasado de funcionar bajo un paradigma constitucional a un paradigma revolucionario en donde los incentivos de lealtad permitían aceitar esa nueva fórmula de funcionamiento.



Estos incentivos, que son económicos, han mermado notablemente hasta el punto en que ya se distribuyen a apenas un cinco por ciento de esa élite militar y esto, agravado por toda la crisis socioeconómica –a la que no escapa la familia militar– ha complejizado toda la situación. Es decir, no la fracciona pero la atemoriza frente al futuro, la hace más permeable a los actores con aspiraciones en juego, pierde la cohesión, la moral se deteriora.

¿Cómo está el liderazgo de Maduro y de Vladimir Padrino dentro de la FAN?

El liderazgo es muy difícil porque no hay acceso a muestras de carácter científico, pero la influencia sí la hemos medido y la de Nicolás Maduro ha bajado notablemente este año. Su capacidad de maniobra, de mantener las lealtades e incluso su capacidad de producir cambios dentro de la FAN.



Nosotros tenemos tres años midiendo la influencia y en 2017 Nicolás Maduro estaba entre los 10 más influyentes dentro de la FAN y ya para 2019 no aparece entre los más influyentes. Hoy por hoy en esa lista solo aparecen efectivos militares y en primer lugar está Vladimir Padrino López. Él sigue siendo, indiscutiblemente, la persona con mayor influencia en la FAN, luego aparecen comandantes y también aparece Diosdado Cabello, el segundo del chavismo.

Rocío San Miguel, abogada venezolana, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano. Foto: Archivo particular

Se supone que hoy (viernes) hubo una reunión entre el Alto Mando militar, el generalato venezolano, el ministro Padrino y Nicolás Maduro ¿a qué responden estos encuentros?

Son necesarias las arengas, las vigilancias y los recordatorios de que cualquiera que se voltee va a sufrir consecuencias. Este tipo de reuniones tiene visuales públicas pero también privadas. Esta es una dinámica que existe desde la época de Hugo Chávez, quien en su momento ejercía personalmente las amenazas a los comandantes sobre las operaciones y luego aparecía un fiscal que le advertía la posibilidad de una demanda.



Esto ha arreciado en los últimos tiempos y estas reuniones sirven para asentar esos condicionantes de lealtad, para estudiar rostros, para medir reacciones de los generales, sobre todo frente al miedo real que tiene Maduro de una fractura en la FAN.

¿Cómo está la influencia cubana dentro de la FAN? Es previsible que se hayan redoblado las labores de contrainteligencia, pero ¿qué sabe usted al respecto?

Los organismos de vigilancia que operan en todas las unidades militares es parte de la estructura muy sólida que fue edificada a partir de los cambios que se introdujeron con la reforma del reglamento de la Dirección de Contrainteligencia Militar.



Son ellos los que vigilan cada unidad de la FAN y aunque no se les llama así en términos reglamentarios equivalen a unos ‘comisarios políticos’ que informan directamente a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección de Contrainteligencia Militar.



Los cubanos conforman una entidad superior, una ‘metaentidad’ que es la gran procesadora de las decisiones, mide el resultado de procesamiento de datos y recomienda fórmulas de acción. Es muy triste porque es una entrega total de la soberanía nacional en el control de la FAN a Cuba.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este jueves a los militares desarmar a los traidores y golpistas. Foto: Efe

¿Cómo caló en la FAN el levantamiento de Juan Guaidó y Leopoldo López el pasado martes, acompañado de algunos militares venezolanos?

No produjo efecto, al punto que no hubo reacción en ninguna unidad más allá de los funcionarios que estuvieron con ellos en el distribuidor Altamira. Toca hacer balance a Juan Guaidó y a la oposición de su relacionamiento con la FAN.

¿Por qué?

Hasta ahora la irrupción de Juan Guaidó en la escena política fue muy bien recibida por la FAN en enero, un lenguaje positivo que caló. Luego vino una segunda etapa, con la oferta de Ley de amnistía que no ha tenido el impacto, a mi modo de ver. Más del 70 por ciento de los miembros de la FAN no está involucrada en violación de Derechos Humanos, esto no suele entenderlo mucho la gente, pero la FAN es mucho más que los destacamentos de orden público.



La FAN son brigadas del Ejército, apostadores navales, comandos de cuadro, bases aéreas, bases navales, que no tienen violaciones a los derechos humanos. Creo que hubo un error de cálculo y ese mensaje no caló en la FAN.



Toca hacer balance porque se ha rezagado la oposición en presentar un plan y una alternativa mucho más sólida y extensa de cuál va a ser el rol de la FAN en la transición y en el retorno al carril constitucional.



Ese esfuerzo no ha sido presentado al país, no hay un plan país en materia de defensa nacional ni hacia la FAN y creo que eso es absolutamente necesario. A mi modo de ver la FAN no se va a mover sin esas garantías; es más, creo que la FAN aspira a tutelar la transición en Venezuela y para esto creo que no está preparado el sistema político.

¿Cómo una junta militar de transición?

No sé la forma, pero sí debe ser alguna con plenas garantías que hasta ahora no se han establecido.

¿Ha habido contactos entre la oposición o Estados Unidos y los militares venezolanos?

Las palabras de Padrino (“nos quisieron comprar como unos mercenarios”) no solo confirman los contactos, yo las veo como una medida de protección, porque él no sabe hasta qué punto están siendo grabados sus pensamientos y ha querido deslegitimarlo colocando el pago de por medio.



Yo no creo que Estados Unidos les haya ofrecido dinero, creo que para un militar del Alto Mando es más rentable la inmunidad que el dinero, porque el dinero ya lo tienen. Valga decir también que dentro del Alto Mando no todos tienen sanciones, solo el 62 por ciento de los efectivos que lo conforman han sido sancionados, el resto no y eso puede ser interesante en procesos de negociaciones. Entre esos mandos militares la edad promedio va de 55 a 65 años, son hombres que todavía tienen mucha vida por delante. Creo que no se ha tocado la ventana de una transición negociada en Venezuela.

¿Es posible que dentro de la FAN se esté planteando alguna escaramuza bélica con Colombia como distracción por el conflicto interno?

No lo veo, no veo que haya una acción de manera espontánea. La única fórmula que veo de una acción en territorio colombiano es como respuesta a algún mecanismo militar por parte de Estados Unidos en Venezuela. La respuesta será inmediatamente hacia Colombia, no me cabe la menor duda.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas