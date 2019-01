La estrategia del régimen venezolano para contrarrestar a Guaidó

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este lunes la prohibición de salida del país del jefe de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, y congeló sus bienes y cuentas, al ordenar una investigación en su contra por “usurpar” las funciones de Nicolás Maduro.

Las medidas dictadas por el TSJ habían sido solicitadas horas antes por el fiscal general, Tarek William Saab, quien además ordenó el inicio de una investigación preliminar contra Guaidó.



“Hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana”, dijo el fiscal. “Hemos llegado acá (...) para solicitar que se dicten medidas cautelares (...) que permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas”, declaró Saab.

No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Les digo que ‘nada nuevo bajo el sol’. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano. FACEBOOK

TWITTER

El fiscal dijo a periodistas en el TSJ, máxima corte del país, que la pesquisa obedece a los hechos “violentos” ocurridos en el país en los últimos días y por solicitudes a la comunidad internacional que han llevado al bloqueo de cuentas de la República.



Saab añadió que la decisión se debe a que “hay un ciudadano (Guaidó) que prácticamente ha encabezado” una “acción (...) en detrimento de la patria venezolana” que llevó a que “inclusive países extranjeros solicitaran a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas”.



Según el fiscal, Venezuela está sometida a “medidas coercitivas, de bloqueo económico que dañan no solo el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de los venezolanos”. Saab, quien se define como chavista, explicó que esas medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ (de línea oficialista) el mismo 23 de enero en que se autojuramentó Guaidó.



Tras conocer la medida, Guaidó dijo no sorprenderse de las decisiones del fiscal por considerar que forman parte de una cadena de “amenazas” contra él y el Parlamento, de mayoría opositora, que él preside.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Foto: Efe

“No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que ‘nada nuevo bajo el sol’. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión”, dijo en la entrada del Palacio Legislativo.



“Más que una amenaza nueva a mi persona, a este Parlamento, a la presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo. Insisto, no desestimo las amenazas, la persecución en este momento, pero estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias”, agregó Guaidó, que desde que se juramentó el 23 de enero ha tomado una serie de decisiones relacionadas con la preservación de los activos internacionales del país, a lo que se ha sumado un conjunto de sanciones de EE. UU. contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) tendientes a redireccionar esos ingresos por concepto de la venta de hidrocarburos hacia el naciente mandato del presidente del Parlamento.



Poco después del anuncio de Saab, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, denunció en su cuenta de Twitter “las amenazas ilegítimas” contra Guaidó. “Permítanme reiterar, habrá serias consecuencias para aquellos que intentan subvertir la democracia y dañar a Guaidó”, dijo el funcionario.

​

Este martes, el Parlamento venezolano autorizó la designación de representantes diplomáticos propuestos por Guaidó en diez países que lo reconocen como representante del Poder Ejecutivo. Guaidó presentó una comunicación ante el Parlamento en la que designó a representantes en Argentina, EE. UU., Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y ante el Grupo de Lima, y fue aprobada por “unanimidad”, según dijo la Secretaría del Legislativo.



Entre los nombrados como representantes diplomáticos de Venezuela aparecen Carlos Vecchio para EE. UU.; Humberto Calderón Berti para Colombia; y el diputado Julio Borges como representante ante el Grupo de Lima.



Un par de horas después, el Estado colombiano reconoció a Calderón Berti. Así lo dio a conocer el canciller Carlos Holmes Trujillo, a través de su cuenta de Twitter. “El Gobierno Nacional reconoce a Humberto Calderón Berti, designado como representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia”, dijo.



Antes del nombramiento, y al responder sobre las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y si existía la posibilidad de nombrar embajador en Caracas, Holmes Trujillo aseveró que el 4 de febrero el Grupo de Lima se reunirá en Canadá y allí se tomarán nuevas medidas para que ese país salga de la crisis económica y social.



Valentina Lares Martiz * Con información de Efe y AFP

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas