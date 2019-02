'No es tiempo para dialogar sino para actuar': Pence sobre Venezuela

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo este viernes al exilio venezolano en el sur de Florida que no abandonará a Venezuela hasta que "recobre la democracia" y aseguró que no es tiempo para dialogar sino para actuar, al recordar que el Gobierno de Donald Trump tiene "todas las opciones sobre la mesa".

Durante un discurso en un templo de Doral, una ciudad con una numerosa población venezolana, el vicepresidente, los congresistas republicanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart y el gobernador Ron DeSantis coincidieron en que "está llegando el día de una Venezuela libre".



Los cuatro, reunidos en la iglesia Jesús Worship Center con una multitud de inmigrantes venezolanos, reconocieron la lucha de esta comunidad y auguraron el fin del "socialista" Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. "Maduro se tiene que ir", dijo de forma tajante Pence entre gritos que pedían "libertad", porque "ya no tiene poderes legítimos".



El republicano subrayó que se sentía "orgulloso" de que el Gobierno estadounidense fuera el primero en reconocer al diputado opositor Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), como el presidente interino de ese país, a lo que se han sumado varias naciones latinoamericanas, europeas y de otras zonas del mundo.



Pence indicó que es "inconcebible" que el régimen de Maduro permanezca en el poder con la criminalidad, hambruna y represión que padece el pueblo venezolano y destacó el riesgo que representa para la seguridad de la región. "El pueblo estadounidense reunirá nuestros recursos y los recursos de las naciones de todo el mundo para proporcionar millones en ayuda humanitaria", expresó el vicepresidente.



Pence además adelantó que el Gobierno Trump continuará con las "presiones económicas", como las sanciones impuestas esta semana por a la petrolera estatal venezolana Pdvsa. "El petróleo de Venezuela pertenece a la gente de Venezuela", agregó. Además de reconocer "el coraje" de Guaidó, Pence y los congresistas destacaron también la lucha de los políticos exiliados, entre ellos Carlos Vecchio, quien ha sido reconocido esta semana por EE. UU como el primer representante diplomático de Guaidó en el país.

Vecchio, del Partido Voluntad Popular, señaló minutos antes a Efe que recibe ese honor con "humildad" y con la "claridad" de que deben trabajar para establecer el gobierno de transición, llamar a elecciones y activar con urgencia un canal humanitario.

El opositor hizo un llamado a países como Uruguay y México a tomar partido entre Maduro o Guaidó. "¿De qué lado quieren estar, de la dictadura o de la democracia?", dijo Vecchio, al señalar que ya no se trata de "un problema de ideología". El dirigente opositor aseveró que el apoyo internacional ha sido "fundamental" para llegar a este punto en el que es posible "producir un cambio" en Venezuela y "ahorrarle el sufrimiento a nuestro pueblo".



Sentenció que estar hoy "del lado de la neutralidad es estar del lado del enemigo, de la dictadura". Por otro lado Vecchio aclaró que no es que Guaidó se haya autoproclamado presidente sino que, como jefe del parlamento, un órgano electo, tiene "la obligación" de asumir la Presidencia si no hay un mandatario "constitucional".

"El momento es ahora, Venezuela está preparada para el cambio", dijo después durante un breve discurso. Por su parte, el gobernador De Santis, que se refirió a Maduro como el "tirano socialista", dijo que los "ojos del mundo están puestos sobre Venezuela" y que ello ofrece la oportunidad de "cambiar la historia".



Pence además advirtió que la seguridad de Guaidó y de su familia "es de gran importancia" para Estados Unidos y que los venezolanos en general no deben ser intimidados. "Estamos con ustedes", indicó el vicepresidente en español, para completar en inglés la frase, "hasta que la democracia sea restaurada".



El Partido Demócrata de Florida acusó al vicepresidente de convertir en un acto "partidista" la reunión que sostuvo este viernes en Miami con la comunidad venezolana. "Esto no debería ser un tema partidista, pero el vicepresidente

Mike Pence ha hecho que lo sea al dejar al margen de esta reunión a los demócratas del sur de Florida", señaló la formación política en un comunicado publicado en Miami.



Pence no invitó a las congresistas demócratas del sur de Florida Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell (de origen ecuatoriano) a la cita en Doral. Los demócratas de Florida señalan que tanto en el Congreso federal en Washington como en el de Florida los legisladores de ambos partidos han trabajado en conjunto para lograr un Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que llegan a EE. UU. y proveer ayuda humanitaria para "los que sufren a manos del régimen de Nicolás Maduro" en Venezuela.



"En una época en la que nuestros dos partidos raramente pueden ponerse de acuerdo en asuntos de solidaridad, este debería ser uno de los temas en los que sí es posible", agregaron.





EFE