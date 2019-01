EE. UU. pide la formación de un nuevo gobierno en Venezuela

Estados Unidos dio este sábado un paso más en sus críticas hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al pedir la formación de un nuevo gobierno.



"El pueblo de Venezuela se merece vivir libremente en una sociedad democrática gobernada por un Estado de derecho", indicó en un comunicado un portavoz de la diplomacia estadounidense, Robert Palladino.



"Es hora de iniciar una transición ordenada hacia un nuevo gobierno (...) apoyamos el llamamiento de la Asamblea Nacional (Parlamento) a todos los venezolanos para trabajar juntos, de forma pacífica, en la restauración de un gobierno constitucional y en la construcción de un futuro mejor", afirmó.

En el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, ese gobierno pidió respeto para "todas las protecciones que la constitución le otorga a Guaidó y los otros miembros de la Asamblea Nacional".



De esta forma, Estados Unidos da apoyo a Juan Guaidó, presidente de esa institución venezolana, la única controlada por la oposición, y quien el viernes pidió apoyo a los militares, país y comunidad internacional para asumir el mando de la Presidencia.



Guaidó dijo en una audiencia pública que la Cámara se apegará a la constitución venezolana y, en este sentido, asumirá "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República", no sin advertir que el mero decreto no será suficiente para sacar del poder a Maduro, que juró este jueves como jefe de Estado hasta 2025.



La Asamblea Nacional convocó el viernes una movilización el 23 de enero a favor de un "gobierno de transición".



Maduro, reelegido el 20 de mayo en unos comicios en los que no participó la oposición, comenzó el jueves un segundo mandato de seis años, cuya legitimidad no reconoce gran parte de la comunidad internacional ni la Asamblea Nacional.

Guaidó, en reuniones

El joven líder venezolano se pronunció a través de su cuenta de Twitter, 24 horas después de que haya desafiado a Nicolás Maduro y haya decidido emprender el camino para convertirse en un "presidente interino".



"Desde temprano mantenemos una reunión junto al Comité de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre, el cual está constituido por venezolanos valiosos y comprometidos con Venezuela. Todos enfocados en la unión para el #23Ene manteniendo una agenda única", dijo en esa red social Guaidó, de 35 años.



Por ahora no ha habido mayor pronunciamiento de otros políticos de oposición venezolana sobre esta nueva carta para sacar a Maduro del poder.

Mientras tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aseguró desde Abu Dabi, donde está de visita, que los acontecimientos en Venezuela eran "increíblemente importantes".



"El régimen de Maduro es ilegítimo", dijo a los periodistas que lo acompañan en su gira por Oriente Medio. "Estados Unidos sigue haciendo lo que hace desde hace dos años: trabajar con diligencia para restablecer una verdadera democracia en ese país".



El pasado jueves, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, había asegurado que Estados Unidos no reconocería la legitimidad de Maduro.



"Seguiremos aumentando la presión sobre este régimen corrupto, apoyando a la Asamblea Nacional democrática y llamando a la libertad y a la democracia en

Venezuela", tuiteó. Estados Unidos considera el Parlamento como "el único órgano legítimo del poder, debidamente elegido por el pueblo venezolano", indicó Bolton.



Durante una sesión extraordinaria sobre la situación en Venezuela, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró "ilegítimo" el gobierno de Maduro y pidió nuevas elecciones presidenciales "con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo"



El Grupo de Lima creado por iniciativa de Perú en agosto de 2017 e integrado por Perú, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Guyana y Santa Lucía,

ELTIEMPO.COM*

*Con AFP y El Nacional de Caracas