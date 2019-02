'De aquí no nos va a sacar nadie, no podrán': Diosdado Cabello

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se refirió este martes desde Merida sobre la situación de Venezuela y el papel del presidente colombiano Iván Duque en este asunto, en una entrevista que dio para el canal CM&.

El periodista le preguntó al venezolano sobre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos envíe 5.000 tropas al gobierno colombiano para invadir Venezuela. Frente a esto, Diosdado aseguró que Venezuela es un 'territorio de paz' y que desde allí nunca han salido tropas a invadir países, por el contrario a libertado países.

Además, aseguró que la "intromisión en Venezuela (de Estados Unidos) no tendrá éxito porque no podrán con nosotros".



"Hoy cuando nos amenaza el imperialismo y ha pasado de las amenazas políticas a las amenazas armadas, uno se pregunta qué va a hacer el liderazgo opositor el día que el imperialismo lance una bomba sobre Venezuela", aseveró Cabello.



El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se refirió a la oposición: "Da tristeza que la oposición trate de imponerse por la fuerza porque no lo pudieron hacer en las urnas".



Además, Cabello le envío un mensaje al presidente estadounidense frente a su reciente declaración de que él terminará en la cárcel. "Nosotros tenemos dignidad, tenemos pueblo, fuerzas armadas y la razón. Aquí estamos en nuestro país y de aquí no nos va a sacar nadie", afirmó.



Diosdado también habló sobre el mandatario colombiano y dijo que "algún día debe pararse a gobernar" y que "Marco Rubio estuvo en Colombia supervisando el negocio de la droga".



Otros de los temas de la entrevista fue sobre los conciertos que se realizarán el 23 de febrero. "Ese día es para el usurpador, autoproclamado, insurgente porque ese día casualmente se cumple un mes de la decisión que tomaron para nombrarlo presidente (e)".



Finalmente, lanzó un mensaje para el grupo de Lima diciendo que era "lo peor de la OEA".



El próximo 23 de febrero será un día decisivo para Venezuela pues se realizarán dos conciertos: el del chavismo y el de la oposición, con el cual pedirán el ingreso de la ayuda humanitaria al territorio venezolano.



ELTIEMPO.COM