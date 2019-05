El llamado de los familiares de Padrino López para que deje a Maduro

Luego de que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegurara que tres importantes figuras del Gobierno Venezolano están en contra del presidente Nicolás Maduro, entre los que destaca el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, su familia le envió un conmovedor video en el que le piden usar sus facultades como soldado venezolano para proteger a un pueblo que aclama libertad.

Vladimir Padrino López fue nombrado en 2014 como el ministro del Poder Popular para la Defensa por el gobierno de Nicolás Maduro, además de ocupar el cargo de Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, y durante el gobierno de Hugo Chávez fue el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional.



En esta oportunidad, su familia se reunió a propósito del #30Abr y le enviaron un mensaje (publicado por el medio independiente venezolano La Patilla) en el que aseguran que desde siempre han sido una familia unida y de fuertes valores de la que él en el pasado fue el motivo de orgullo. Le hicieron la petición especial de colocarse al lado del pueblo.

Como familia le sugieren que desde el cargo como Ministro de Defensa use las facultades que este le permite para detener y desmovilizar a los colectivos armados por el régimen, recordándole que como soldado venezolano su misión es proteger a la ciudadanía. "El poder no reside en partidos políticos y mucho menos en un pequeño grupo, así como lo dijiste hoy, el poder reside en el pueblo", aseguran en el video.



"Decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras, será tu decisión pasar a la historia como un libertario o como un tirano", sostienen los familiares de Padrino López para invitarlo a reflexionar cómo quiere ser recordado antes de su partida. Con un "No permitas el genocidio de nuestro pueblo" termina su intervención.

